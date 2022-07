Cierre dorado para la halterofilia veracruzana en JNC

julio 10, 2022

Fernando Hernández/Veracruz. Con cuatro medallas de oro, una plata y una más de bronce, la delegación de Veracruz en la rama varonil, cerró la última jornada del levantamiento de pesas de los Juegos Nacionales Conade 2022, deporte que se realizó en el Centro de Usos Múltiples de Sonora.

Dos oros de Héctor Hugo Limón Murrieta en la categoría Sub 17, así como los de John Brayan Viveros Cruz y Alejandro Andrade Hernández, además de una plata de Efraín Balderas y un bronce de Sebastián Cruz, fue la cosecha de los halteristas de la entidad en esta última jornada.

El naolinqueño entrenado por Rosendo Rendón Erazo, Limón Murrieta, logró par de preseas áureas en la división de los 73 kilogramos, con una marca de 114 kilogramos en la modalidad de arranque. Mientras que la plata fue en envión con 141 kilogramos, pero se llevó la victoria con en el total de 255 kilogramos.

Mientras que en la categoría Sub 23, en donde solo se entregó una medalla por el peso final como lo marca la convocatoria oficial, John Brayan Viveros Cruz se colgó la medalla de oro al levantar 304 kilogramos entre el arranque y envión en la división de los 89 kilogramos.

“Me siento bien porque hace muchos años no agarraba una medalla de oro en lo que era la Olimpiada Nacional y ahora Juegos Nacionales Conade. Me siento contento por ganar esta medalla de oro.

“Este evento era importante, aunque me hubiera gustado haber tirado estas marcas en el Primera Fuerza pero no llegué estable, pero ahora me fue muy bien. El nivel estuvo fuerte”, señaló el pupilo de Joel Mckenzie.

Mientras que la otra medalla de oro fue también en la categoría Sub 23, pero en la división de los 96 kilogramos Alejandro Andrade Hernández se subió a lo más alto del podio al sumar 304 kilogramos.

“Me siento contento por el resultado, pero a la vez un poco inconforme porque presenté una molestia en la muñeca hace algunos días, no me permitió dar mi máximo rendimiento, ya que quedé insatisfecho con las marcas que metí, pero me sirvieron para obtener el resultado de primer lugar”, comentó el alumno de Nilverio Pino.

Mientras que en Sub 23 división de los 102 kilogramos, Efraín Balderas se colgó la medalla de plata con un total de 308 kilogramos. El pesista es entrenado por Joel McKenzie Díaz en el Club Arrieros de Boca del Río.

En esta última jornada, también Veracruz consiguió una medalla de bronce en la categoría Sub 17, en la división de los 81 kilogramos. Sebastián Cruz Pacheco se metió a las medallas con el tercer lugar en la modalidad de arranque al levantar 105 kilogramos.

El balance general de la delegación veracruzana de levantamiento de pesas fue de 10 medallas de oro, 11 platas y siete bronces para un total de 28 preseas.