Cinco candidatas y candidatos de Veracruz son de la comunidad gay

mayo 7, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa. Quince integrantes de la Coalición Estatal de la Diversidad Sexual son candidatas y candidatos a diputaciones locales, federales y cargos municipales, así lo dio a conocer Benjamín Callejas Hernández, presidente de dicha coalición y ahora candidato a la diputación local por Xalapa, abanderado por el partido Unidad Ciudadana.

«Después de tanta lucha, en el litigio estratégico en el Tribunal Federal y Electoral de Veracruz se logran acciones afirmativas, para que todos los partidos abanderen candidatos de la diversidad sexual».

El entrevistado indicó que es importante la participación de integrantes de la diversidad sexual en el proceso electoral 2020-2021, para continuar en la defensa de los derechos humanos de este sector de la población.

«A la fecha son 15 candidatos en todo el estado que buscan ocupar un cargo de elección popular entre alcaldías, regidurías y diputaciones. Sobre todo demuestra que nadie puede estar por encima de las normas y debemos acceder a todos los derechos, incluidos los derechos políticos”.

Enfatizó que sus propuestas son diversas, cómo llevar a tribuna el matrimonio igualitario, es decir, entre dos personas del mismo sexo.

«Es precisamente llevar las voces de estas personas de nuestra población, de nuestra comunidad para que al fin se haga lo que no se ha hecho en muchísimo tiempo. Nunca más vamos a encargarle la agenda a ningún partido político, no a los de siempre que históricamente no han cumplido».

Callejas Hernández enfatizó que también es necesario implementar políticas públicas para frenar las crímenes de odio por homofobia en la entidad.