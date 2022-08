Cine, conciertos, exposiciones, obras y recitales, esta semana en Xalapa

agosto 15, 2022

Redacción/El Demócrata. Un amplio abanico de actividades artísticas, musicales y culturales ofrece el Ayuntamiento de Xalapa a través de la Dirección de Cultura durante esta tercera semana del mes en diversos espacios públicos.

Destacan la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero) Tour 2022, que se inaugurará este lunes 15 de agosto a las 19:00 horas, en el Centro Recreativo Xalapeño, con la proyección del documental danés “Skál”. Este espacio cinematográfico busca dialogar sobre las crisis socioeconómicas y ambientales del mundo, retratando temas que viven las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y el planeta.

Las actividades de MICGénero seguirán el martes 16 con el filme “La última cena” (España 2020); el miércoles 17, con el drama peruano “Autoerótica” (2021); el jueves 18 se proyecta “It Is Not Over Yet” (Dinamarca, 2022); y el 19 de agosto, el largometraje italiano “Calcinculo”.

Este 15 de agosto también se llevará a cabo una reunión de cuentistas, a las 16:00 horas, en el Centro Recreativo Xalapeño. El martes 16 de agosto, a las 12:00 horas, se inaugurará la exposición “Xalapa”, del fotógrafo Héctor Montes de Oca, en el Patio Central del Palacio Municipal.

Ese mismo día, pero a las 18:00 horas, se inaugurará la Exposición de Carteles de Cine Europeo, una colección de Nicola Pezzella, la cual estará hasta el 16 de septiembre en el Teatro J.J. Herrera; el 17 de agosto, a las 18:30 horas, en dicho recinto, continuará el Ciclo de Películas Europeas “Los Vampiros en el Fantaterror Ibérico 1965-1975”, con la exhibición de la película “La Ceremonia Sangrienta”, del director Jorge Grau.

El 18 de agosto, a las 18:00 horas, en el Museo de la Música Veracruzana, Casa Doña Falla, Enrique Salmerón impartirá la Conferencia “OSX, 93 Años de Música. Un recuento”; ese mismo día y el 19 de agosto a las 19:00 horas, en el Teatro J.J. Herrera, se presentará la obra “La Cena”, escrita por Vicente Permar y dirigida por Víctor M. Flores.

El 19 de agosto, a las 19:00 horas, en el Auditorio de la IMAC, la Orquesta Juvenil de Misantla, bajo la dirección de Cristián Texon, ofrecerá un concierto de música de México. El 20 de agosto, el Cuarteto de la Maza ofrecerá un recital a las 17:00 horas en la Casa Doña Falla. Ese día y el 21 de agosto, a las 20:00 horas y 19:30 horas, respectivamente, el cantante Daniel Núñez ofrecerá el concierto “Recordando a José José: Música de ayer, hoy y siempre”, en el Centro Recreativo Xalapeño.

Asimismo, el 21 de agosto, a las 10:00 horas, en el Auditorio de la IMAC, el Centro de Danzas y Desarrollo Artístico de Veracruz festejará su primer aniversario; en el parque Benito Juárez, a las 12:00 horas, continuarán los “Domingos Familiares” con un show infantil y la presentación de la banda local “Toro Negro”.

Desde este lunes y hasta el 19 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas, en el Centro Recreativo Xalapeño se llevará a cabo el Taller de Locución y Expresión en público para niños y niñas entre 7 y 15 años, mismo que estará limitado a 15 personas.

Hasta el próximo sábado, en el Taller de Arte Popular (TAP) seguirá el Taller de Elaboración de Máscaras de Calaveras, de 10:00 a 14:00 horas; mientras que en el Centro Recreativo Xalapeño continuará en este mismo horario, el Taller Infantil de Expresión Plástica.

Todos los jueves, a las 18:00 horas, habrá actividades musicales en las “Tardes de Xallitic”; mientras que como cada sábado, seguirán los Talleres de Ajedrez, de 9:00 a 14:30 horas; y de Son Jarocho (zapateado, jarana, requinto, leona y telar de cintura), de 10:00 a 14:00 horas; ambos en el Centro Recreativo Xalapeño.

En el lobby del Auditorio de la IMAC sigue hasta el 30 de agosto la exposición pictórica colectiva internacional “Identidad adherida a la piel en cinco siglos de historia”, así como “Paisajes, boletos para viajar”, de Renata Vega Arias, en el Centro Recreativo Xalapeño, hasta el 20 de agosto.