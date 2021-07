Ciudadanía quiere participar en Consulta Popular pero aún no sabe dónde: Esteban Ramírez

julio 20, 2021

Redacción/El Demócrata. La ciudadanía está consciente de participar en la consulta popular, pero desconoce en qué mesa receptora le corresponde votar, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) no saca la información a tiempo, declaró Esteban Ramírez Zepeta, delegado estatal en funciones de presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz.

«El INE no saca la información a tiempo, no sé por qué no saca la información, la guarda, no dice ‘éstas son las mesas receptoras’, ‘estas son las secciones que les toca votar en cada mesa receptora'», comentó al acudir como ciudadano a Tierra Blanca, Lerdo de Tejada y Catemaco, a reuniones en las que invitó a continuar con las acciones informativas acerca de la consulta popular.

Luego de que el INE dio a conocer que a partir de este 21 de julio dará a conocer la ubicación de las mesas receptoras, Esteban Ramírez señaló que es preocupante que el INE apenas comience a informar a la ciudadanía en qué lugar les corresponde acudir el primero de agosto, para manifestar su opinión acerca del juicio a actores políticos del pasado por actos de corrupción.

«La ciudadanía está informada, consciente, pero el tema es dónde van a ir a votar este primero de agosto. El problema es que aún no tenemos identificado bien con certeza dónde se van a instalar las mesas receptoras», declaró, recordando que para este ejercicio de democracia participativa se instalará la tercera parte de las casillas que se utilizan en los procesos electorales, las cuales en esta ocasión se llaman mesas receptoras.

Esteban Ramírez explicó que cuando hay elecciones en cada casilla se ponen 750 boletas, pero en esta ocasión el INE agrupó a personas de diferentes secciones en una sola por lo que ofrecerá hasta dos mil boletas en cada una de las mesas receptoras.

Por ello, consideró necesario que los ciudadanos sepan con antelación la ubicación de la mesa receptora que le fue asignada por el instituto electoral, porque «va a haber comunidades donde la gente no va a tener mesas receptoras. Imagínense lo complicado que es para las zonas rurales», dijo.

«Estamos pidiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ayuden a informar y que divulguen la cuestión de la consulta para que la gente se entere dónde le toca, porque la gente sí quiere participar, pero si nos ponen esas dificultades ¿Cómo va a participar la ciudadanía?», declaró.