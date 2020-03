Ciudadanos no deben caer en psicosis por Coronavirus

hace 25 mins

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. La detección de los primeros casos de COVID-19 en el país han provocado que muchas personas hayan entrado en pánico y acudido a realizar las llamadas compras de pánico de cubrebocas, desinfectantes y gel antibacterial para buscar “protegerse” de este virus, todo ello a pesar de que las autoridades sanitarias han explicado que este tipo de productos no son una solución.



Por lo anterior, se ha ocasionado un desabasto de material que debe ser únicamente utilizado por personal de Salud y pacientes con algún síntoma, esto aunado a que desafortunadamente muchas personas han comenzado a intentar hacer negocio a través de las redes sociales aprovechando la desinformación y el temor de la gente por contraer este virus.



Publicaciones en Facebook ofertan paquetes de cubrebocas a sobreprecio e incluso hay quienes ya ofrecen este tipo de productos construidos de forma artesanal, los cuales no únicamente no cumplen con la función sino que pueden resultar contraproducentes tal y como lo explica el doctor Armin Arronte Gómez.

“La distribución del virus no se detiene con un cubrebocas normal, se tendría que utilizar una mascarilla especial de alta densidad que son las que utiliza el personal de Salud que está en contacto directo con los pacientes pues están hechos con materiales especiales, creo que el caer en pánico y comprar grandes cantidades de estos materiales no nos va a servir de mucho si además no tomamos las medidas sanitarias adecuadas”, indicó.



Por lo anterior, el médico señaló que la recomendación principal para las personas que no tienen síntomas es lavarse las manos de forma correcta, así como desinfectar y mantener limpias superficies de lugares públicos, así como las chapas y manijas de las puertas en donde pudiera permanecer el virus.



Finalmente, dijo que este tipo de medidas no únicamente son efectivas para el Coronavirus sino para cualquier otro tipo de virus que pudiera provocar enfermedades respiratorias las cuales son comunes en esta época del año.