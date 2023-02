Ciudadanos piden que regrese la ruta San Julián-Mercados para ahorrarse un pasaje 

febrero 16, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- Habitantes de la localidad de San Julián del municipio de Veracruz, denunciaron que desde octubre de 2022 la única ruta de camión que brindaba el servicio de transporte público dejó de hacerlo.

A raíz de ello, se acercaron al Saeta Verde quien actualmente realiza la misma ruta. Sin embargo, ahora buscan contar con un camión que llegue al Centro de Veracruz, para ahorrarse un pasaje pues muchos ciudadanos o estudiantes necesitan llegar hasta este punto de la ciudad.

Actualmente el Saeta Verde brinda la ruta Santa Julián-Santa Fe-Tejería-Boca del Río-San José Novillero, pero no pasa por el centro.

La habitante de la congregación, Viridiana Gómez Jiménez consideró necesaria la ruta San Julián-Mercados, para evitar el gasto, pues la mayoría de los habitantes de la localidad son personas de bajos recursos.

«Tenemos el problema de transporte público, nosotros no tenemos un servicio de calidad, hace unos meses buscamos un acercamiento con una ruta particular que fue la de Saeta Verde para solicitarle el servicio, se nos fue otorgado, hubo un común acuerdo con transporte público, ya que la ruta chacalapa nos deja tirados en el mes de octubre si mal no recuerdo, sin previo aviso porque no era rentable la caseta que excedían mucho sus costos al no tener una afluencia buena, sin importar que el transporte estaba en pésimas condiciones,llevaban los bidones y hasta unos operadores iban en estado de ebriedad» comentó.

Dijo que aunque la solicitud se hizo desde hace meses e incluso participaron en el bloqueo de vialidades que se dió hace unos días en apoyo a los camiones Saeta Verde, no han sido escuchados por las autoridades.