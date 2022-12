Ciudadanos se manifiestan a las afueras del museo Naval de Veracruz para solicitar el apoyo del presidente

diciembre 2, 2022



Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.– Decenas de ciudadanos se manifestaron a las afueras del Museo Naval de la ciudad de Veracruz, en donde el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera.

Pobladores del municipio de Jalancingo, solicitaron el apoyo para resolver un conflicto sobre la operatividad y distribución del agua, aunque la CAEV es la encargada del manejo, afirmaron que el servicio es deficiente.

El habitante Germán Córdoba Vidal, afirmó que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) les manda líquido apenas una o dos veces por mes, a pesar de ello los recibos llegan elevados.

“Tenemos un problema muy grande en abastecimiento de agua potable, tenemos la empresa de CAEV, pero desgraciadamente es un mal servicio el que da, entonces decidimos nosotros luchar por el agua en nuestra comunidad, también queremos hablar sobre el presidente municipal que en un momento nos prometió dar ese proyecto para administrar a nosotros como comunidad, hay veces que manda una o dos veces el agua y los recibos muy altos en el precio”.

Por su parte, vendedores ambulantes que ofrecían sus productos en el malecón de la ciudad de Veracruz solicitaron que fueron desalojados hace dos meses buscaban un acercamiento con el mandatario.

La representante de los artesanos, Erika Bautista Quiroz, dijo que hasta el momento no han recibido respuesta del ayuntamiento de Veracruz respecto a sus solicitudes y tampoco se les ha informado a donde podrían ser reubicados.

La ciudadana Graciela Pastrana Savedra que habita a lado de la Torre Centro que se ubica en la calle Arista de Veracruz, edificio que fue criticado por el propio presidente, solicitó su apoyo pues a raíz de la construcción su casa se cae a pedazos a pesar de la denuncia, el proceso se mantiene estancado.

“Seguimos viviendo ahí porque no hay donde, tenemos la necesidad de seguir viviendo en esa casa, fue hecha por mi suegros (…)que me demuelen la casa y paguen los daños, que la construyan nuevamente donde yo tenga la seguridad y mi familia que esté segura, porque hay unas grietas de 2.4, que esperan un temblor o que nosotros quedamos sepultados y que no haya más ruido”.

Afirmó que la estructura representa un riesgo para ella y su familia. Sin embargo, no tienen a donde ir, por lo que esperan una pronta solución.

Al término de su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador se retiró sin escuchar a los manifestantes.