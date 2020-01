Claudia Díaz Tablada

La primera mujer en presidir el Tribunal Electoral Veracruzano, egresó de la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana, como todo abogado xalapeño que se precie; el derecho electoral, como tal, aún no formaba parte del plan de estudios; una vez concluidos sus estudios formales, ingresó a la administración pública a la Dirección General del Registro Civil, luego de 4 años de ejercicio, surgió en ella la inquietud de incursionar en otras ramas del derecho, así fue que llegó a la sala regional del Tribunal Electoral, una experiencia muy diferente pero a su vez sumamente interesante, le llamó mucho la atención el ver a la sociedad involucrada; su trabajo ahí fue muy satisfactorio, se dio cuenta que las decisiones que se toman en el tribunal, definen una elección, actualmente, las elecciones se definen sobre la mesa, ya que casi todas se judicializan.

Doña Claudia comenta que ella empezó desde abajo, apoyando a los abogados y observando como se hacían los proyectos de sentencia; ya con el nuevo milenio Claudia inició su carrera en el derecho electoral, en aquel entonces el trabajo de las salas era eventual, es decir se conformaban solamente en temporada de elecciones y una vez terminado el proceso, se disolvían; tiempo después ingresó a la sala electoral incorporada al Poder Judicial; aquí se percató que la carga fuerte venía con el proceso, cabe acotar que ella siempre se mantuvo actualizada, ya que considera que el derecho es muy dinámico, pero en materia electoral todo el tiempo están creándose reformas y jurisprudencia, derivados de los procesos electorales mismos.

También tuvo experiencia en el Tribunal Superior de Justicia, cuando el Magistrado René Poblete lo presidió, años más tarde, en el proceso electoral de 2006 se traslada a Toluca a la Sala Regional, terminó el proceso y regresa a Xalapa; estuvo así hasta la reforma constitucional de 2007, donde se estableció que las salas regionales serían permanentes, a esto siguió la reforma legal de 2008 y se hicieron los cursos propedéuticos para ingresar; a ella le tocó ingresar a la sala regional Xalapa; desde entonces hasta 2018, se mantuvo participando en todos los concursos que surgieron en materia electoral; consejero del OPLE, magistrados electorales, etc. mientras tanto ella seguía preparándose; con el paso del tiempo fue escalando y llegó a ser secretaria de estudio y cuenta, entonces la competencia era conocer los estudios desde Veracruz hasta Quintana Roo; en 2018 finalmente participó, se dieron las condiciones y fue elegida por el Senado de la república como Magistrada del Tribunal Electoral Veracruzano.

Siendo un organismo autónomo a partir de la reforma de 2014, doña Claudia consideró que ella cubría los requisitos y participó con un ensayo que tenía que ver precisamente de la inclusión de cuotas de genero, en la integración de órganos jurisdiccionales electorales; en ese momento no existían las cuotas de género y ella se pronuncia por contemplar la participación, no solo por ser mujer, sino por trayectoria, preparación, esfuerzo y trabajo; luego de las entrevistas con la comisión de justicia del Senado de la República, se dieron las condiciones y fue elegida, aquí les cuento que para Xalapa eran 42 participantes hombres y mujeres; así que con una gran satisfacción de que todo su trabajo empezó a rendir frutos, el 13 de noviembre de 2018 finalmente fue elegida, protestó el día 15 de noviembre y entró en funciones el 10 de diciembre de 2018; ella fue elegida por un periodo de 7 años y a un año de haber sido elegida como magistrada, hace poco menos de un mes ha sido nombrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz.

Con un enorme gusto de representar a las mujeres, Claudia Díaz Tablada llega dignamente a la presidencia, en diciembre de 2019 rinde protesta y presenta un plan de trabajo que piensa desarrollar en los próximos 2 años, ya que la presidencia es rotativa.

Las lineas principales de su plan de trabajo son la atención a grupos vulnerables, la inclusión de estos en la política y la función pública; además de trabajar por una sociedad incluyente, adultos mayores, grupos indígenas, diversidad de género, entre otros; por último garantizar la no violencia política en contra de la mujer.

Durante la entrevista la presidenta Díaz Tablada, se mostró especialmente interesada en la lucha en contra de la violencia política, considera terrible que en esta lucha muchas de ellas, pierdan hasta la vida, casos en México, muchos y esto pese a existir un andamiaje jurídico, para garantizar la no violencia política en contra de la mujer, sin embargo hasta ahora resulta insuficiente, se ha tenido que llegar a los tratados internacionales o convenciones y aún así nos quedamos cortos, dice.

Hay que luchar por la igualdad sustancial o real, el impacto de la norma en la realidad, en donde hasta ahora no se ha dado, sobre todo por ella ser mujer y conocer el gran trabajo que cuesta llegar a muchos de los cargos, que incluso hoy, han sido designados para los hombres, pese a que la mujer ha seguido luchando, para ser tomada en cuenta.

Ella está consiente del compromiso que tenemos las mujeres de seguirnos preparando, no ha dejado de lado ese aspecto, para hacer un buen papel, en el momento en que se den las condiciones, para poder llegar y por supuesto demostrar que estamos capacitadas y preparadas.

La violencia en el ejercicio del cargo a las mujeres, es una de las grandes preocupaciones que tiene, hay síndicas, regidoras y hasta diputadas que manifiestan aún hoy, no ser tomadas en cuenta, no ser convocadas e informadas y todo tipo de circunstancias, que no les permiten ejercer correctamente sus derechos políticos.

Díaz Tablada considera un factor importante el trabajo conjunto, ya que la democracia se fortalece con la participación de hombres y mujeres, el principio de paridad es un principio constitucional y se debe cumplir; como máxima autoridad garante de los derechos político electorales, en el TEV tienen la función de resolver controversias derivadas de los planteamientos, pero también deben vigilar el cumplimiento de las sentencias, para lo cual la ley les otorga las medidas de apremio, que se pueden imponer para que se cumplan.

El Código Electoral Veracruzano, contempla la capacitación y para doña Claudia es muy importante, ya que la sociedad debe estar informada y ser capaz de ejercer sus derechos político electorales; está además la capacitación interna, que va dirigida al personal que labora en el TEV y además la capacitación externa a partidos políticos, ciudadanos y a expertos en la materia; el TEV con Claudia Díaz Tablada presidiéndolo está interesado en acercarse a los jóvenes, para concientizarlos de la importancia que tiene la toma de decisiones en un país, del rumbo que estas pueden tomar, es importante que los jóvenes se informen y se involucren, para ello la nueva presidenta del TEV considera que es de vital importancia difundir la cultura político electoral.

Por último me contó que está interesada en el trabajo de un Tribunal Abierto para que la gente se acerque y conozca, ella considera que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esto, ya que son el vínculo muchas veces entre el tribunal y la población.

¿Como ven queridos míos? una mujer con muchas tablas, bien representadas estamos ella estaña preparada, tiene liderazgo, presencia y sobre todo mucha sencillez, les apuesto queridos míos, a que este es tan solo el inicio de una carrera sólida y de altura, ya lo verán.