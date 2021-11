Claudia Sheinbaum llama a los jóvenes a ser parte de la “transformación” del país

noviembre 8, 2021

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, exhortó a los jóvenes a “ser parte de la historia de la transformación” del país y a evitar a toda costa la privatización de la educación en la Ciudad de México.

Durante la entrega de tarjetas de la Beca Universal “Benito Juárez”, que ofrece 800 pesos mensuales a quienes estudian preparatoria o bachillerato, la mandataria capitalina dijo que no solo lo vean como un apoyo sino “que es algo que proviene de un cambio muy profundo, de un gobierno que ve la educación pública como algo fundamental”.

Afirmó que no se debe olvidar que “algo” ocurrió en el país para que esta beca llegará a quienes son el presente y futuro del país; “es producto de un gobierno que cree en los jóvenes, que quiere a los jóvenes y, sobre todo, que cree en la Educación Pública”.

“Ese algo que ocurrió es que el pueblo de México decidió optar por algo distinto, por algo en donde la Educación sea un Derecho y no un privilegio… Así que, como jóvenes, no dejen de ser parte de la historia del país, no dejen de pensar lo que ha ocurrido en la historia”, externó Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina recordó que cuando asistía a la Facultad de Ciencias, en la UNAM, tuvo que se parte de un movimiento que se opuso a que esta institución académica fuera privatizada, pese a que todos decían que “solamente aquello que uno pagaba era valorado, que no podía ser que la Educación no le costara a la gente, pensando en que solo aquello que cuesta tiene valor”.

Por ello, dijo, “estamos viviendo tiempos extraordinarios”, pues la educación es “la esencia, o una parte de la esencia de este Proyecto”. Ante ello, Claudia Sheinbaum pidió a los jóvenes no permitir ”que haya un Gobierno que convierta la educación pública en un privilegio y no en un derecho”.

Durante el evento se informó que se estaban incorporando 1.5 millones de jóvenes al padrón de la beca Universal ”Benito Juárez”. De los cuales 384 mil corresponden a escuelas de nivel bachillerato de la Ciudad de México. Con ellos, suman 4.1 millones de jóvenes quienes reciben 800 pesos durante 10 meses al año.