Clausuran varios negocios por violar medidas sanitarias

julio 12, 2020

Redacción/Xalapa.- Con el propósito de hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Gaceta Municipal, el Ayuntamiento de Xalapa, a través de funcionariado de las direcciones de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal; Desarrollo Económico, Protección Civil y Medio Ambiente y Sustentabilidad, realizó operativos de supervisión que resultaron en la clausura de cuatro establecimientos por distintas faltas a las disposiciones oficiales durante la Emergencia Sanitaria.

El subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, explicó que los negocios clausurados son un gimnasio y un local donde se imparten clases de zumba, pues se trata de giros no permitidos en este momento, además de que se detectó que no contaban con licencia de funcionamiento.



Además, se procedió contra una cantina, por ser un giro no permitido durante la emergencia, y un restaurante, por vender bebidas alcohólicas fuera del horario y días permitidos.

El funcionario informó que en días recientes, personal de los departamentos de Abasto y Mercados, y de Inspección y Atención Comercial (DIAC), entregaron mil 200 cubrebocas y mil 250 caretas en tianguis, mercados y plazas comerciales, donde se dotó de estos insumos a locatarios, comerciantes y al público en general. La estrategia se mantendrá la semana

próxima.

Mediante el programa de operativos en tianguis, se verificó que estos centros de abasto cumplan con las disposiciones reglamentarias y se entregó a los vendedores 2 mil cubrebocas, para apoyarlos en el cumplimiento de las medidas de sanidad.



“Visitamos los tianguis ubicados a un costado del Salón Bazar –continuó–, la calle Veracruz, en las inmediaciones del Autozone, en la colonia Fredepo, el que se instala en las inmediaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV) y el Rendón, donde se atendieron diversas necesidades de los vendedores.



Finalmente, dijo que a través del programa permanente de dignificación de mercados se realizó una jornada de descacharrización, fumigación y limpieza en el mercado Los Sauces.