Clementina Salazar y no Ailett Cayetano será la Fiscal Anticorrupción

mayo 28, 2020

Isabel Ortega/Xalapa. La mayoría del Congreso local, 38 diputados de Morena, PRI, PRD y MC, y 12 en contra, se validó el nombramiento de Clementina Salazar Cruz, como Fiscal Especial en Combate a la Corrupción, por un periodo de cinco años.

De manera sorpresiva se dio la designación de la militante de Morena y exjefa de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en sustitución de Ailett Cayetano, que se presumía era la carta fuerte al cargo.

Durante el debate del punto de acuerdo, el diputado del PAN Federico Salomón Molina, pidió echar abajo el proceso, al considerar que la Jucopo, no era el órgano para emitir la convocatoria y llevar el proceso de selección.

Por lo que pidió a la comisión de Procuración de Justicia, reponer el proceso de nombramiento y emitir el dictamen de la terna para ser presentado al Pleno

“La Jucopo no cuenta con la representación parlamentaria del poder legislativo, y no puede otorgarse por si misma una atribución ni competencias que no le corresponden”, dijo legislador quien mencionó que el nombramiento viola el principio de legalidad.