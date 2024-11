CMAS Coatepec distribuye agua con lodo a las comunidades; pobladores exigen revisión

noviembre 4, 2024

Juan David Castilla.- La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec (CMAS) distribuye lodo a las localidades o las deja sin servicio por más de cinco días consecutivos.

Los pobladores denunciaron que es necesaria una revisión al funcionamiento de este organismo operador del agua del Pueblo Mágico, ya que son constantes las quejas por anomalías en el servicio.

De acuerdo con Rosario García, vecina de la colonia El Pedregal de la localidad La Orduña, los habitantes se organizaron para cooperar y cubrir los gastos de instalación de la infraestructura hidráulica para acceder al agua potable.

“Desafortunadamente, para nosotros ha sido un verdadero calvario adquirir el agua, ya que es un derecho que tenemos como ciudadanos. Y se nos impusieron infinidades de pretextos desde la administración anterior, que no era factible, que no teníamos la factibilidad para el agua. Resulta que se hizo un estudio y realmente esa factibilidad sí la hubo, tanto para agua y para drenaje. A nosotros nos cobraron la factibilidad de agua y drenaje casi llegando al medio millón de pesos. Eso lo pagamos nosotros los colonos, y no somos un fraccionamiento particular. Somos personas comunes y corrientes, como todo, que vamos al día”, expresó.

La zona se abastece de agua del sistema múltiple Bola de Oro, el cual no ha recibido mantenimiento durante años por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec.

“Entonces, sí, aun así nos salió caro, y ahorita estamos haciendo el contrato de agua, y del contrato nos están cobrando de agua y drenaje $5,766.50, pero tengo cinco días que no tengo agua. Ese solitario, $5,000. Sí, por cada predio. Por cada uno de los 64 predios. Pero después de haber pagado todo lo demás, ahorita tengo cinco días sin tener agua. El agua que nos llega es agua del Múltiple, de Bola de Oro”, añadió.

Las familias prefieren no utilizar el agua sucia para evitar infecciones en la piel u otras enfermedades. Esto sucede en las comunidades El Grande, Las Lomas, Puerto Rico, Bella Esperanza, Tuzamapan y Vaquería.

“El agua llega totalmente sucia. Yo les soy honesta, no tengo confianza ni a bañarme con esa agua, porque yo siento que vamos a adquirir alguna infección. Lo que hago es comprar agua de garrafón aún, pagando ya y haber metido todo esto a lo que ya invertimos. El agua no es de calidad. Es un agua totalmente sucia, se asienta, queda revuelta aun así, pero al fondo es un lodo. Ni para trastes, ni para bañarnos”, añadió la mujer.

Indicaron que desde hace unos años observaron un deterioro notable en la cantidad y calidad de agua que llega a sus hogares, así como en los cuerpos de agua.

“Aunque las causas de esta situación rebasan a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y al H. Ayuntamiento de Coatepec, consideramos que existe una mala gestión y administración del recurso hídrico que empeora la situación. Particularmente en la presente administración se deterioró la atención a nuestras demandas, que sistemáticamente gestionamos con el organismo operador (CMAS) y con el Ayuntamiento sin que se nos cumpla. Es urgente la rehabilitación y mantenimiento de cajas de agua y líneas de conducción: es el caso de la caja de captación de agua que surte a las colonias de Zoncuantla, la línea de conducción de la Orduña y del Sistema Múltiple de Agua Potable”, increparon.

Los pobladores dieron conferencia de prensa con el diputado federal Adrián González Naveda, quien se comprometió a dar seguimiento a la problemática.