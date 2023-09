CMLL responde a KeMonito sobre su salida de la empresa

septiembre 26, 2023

Luego de la polémica generada por las denuncias del luchador Jesús Juárez Rosales, KeMonito, ante el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Salvador Lutteroth Lomelí, la empresa con más de nueve décadas de existencia decidió responder a las acusaciones.

Luego de 20 años de compartir ring, el legendario luchador decidió separarse de la promotora luego de revelar incumplimientos de contrato, pagos y la remoción de su personaje, sumado a un “impostor” que apareció en el evento del 24 de septiembre.

“Quiero aclarar. Lo único que quiero es que, se me retribuya lo que merezco. El personaje fue hecho por mí, se me dio un dibujo, un boceto y me dijeron: ármalo y desde entonces he confeccionado mi traje, mis máscaras, un registro de mis muñecos que son souvenirs y el nombre fue dado por el doctor Alfonso Morales“, declaró KeMonito el pasado lunes.

La empresa indicó que mantendrá una postura conciliadora “para que este asunto se resuelva de la mejor manera para ambas partes, más allá de los intereses económicos de terceros que busquen lucrar con la situación”, dijeron.