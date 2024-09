Cofepris alerta sobre falsificación de analgésicos y antigripales

septiembre 9, 2024

CIUDAD DE MÉXICO.— La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la falsificación de lotes de medicamentos de los analgésicos Cafiaspirina, Aspirina y Aspirina Protec, así como de los antigripales Desenfriol D, Desenfriol-Ito Plus y Tabcin Noche.

⇒ Se trata de analgésicos y antigripales de alta demanda, especialmente, en temporadas de enfermedades estacionales. Por ello, es vital que la población esté informada sobre los lotes falsificados, ya que su consumo puede poner en riesgo la salud.

Bayer de México notificó a la Cofepris sobre dos lotes falsificados de Cafiaspirina. Uno es el lote X24PJT en presentaciones de 24 y 100 tabletas y fecha de caducidad diciembre de 2024, el cual no contiene el principio activo conforme a las especificaciones. El otro es el X24JF6, correspondiente a la presentación de 100 tabletas, es ilegal, ya que fue originalmente asignado a otro artículo.

En el caso de Aspirina, se identificaron dos lotes falsificados. La presentación de 100 tabletas, con fecha de caducidad diciembre 2024 y denominación X24PJT; tampoco contiene el principio activo. El segundo lote irregular, X23SGA, muestra dos fechas de caducidad, febrero 2024 y 2026, cuando la caducidad original fue de febrero de 2022.

En el caso de Aspirina Protec, Bayer informó que el lote BTAGXAG, con fecha de caducidad diciembre 2024 y presentación de 28 tabletas, no contiene el principio activo y su número de lote no es reconocido por la empresa. Asimismo, la presentación de 28 tabletas con lote BT17US3 y fecha de caducidad “31.08.2024 es falsa, ya que la vigencia no corresponde al producto original”.

Con respecto al antigripal Desenfriol D, la farmacéutica Bayer de México informó a Cofepris que fue falsificado en su presentación de 30 tabletas, incluyendo el lote X293F0. No contiene el principio activo y la denominación mencionada no aparece en su sistema.

El Desenfriol-Ito Plus reportó tres lotes irregulares. El lote X293F0 y fecha de caducidad diciembre 202 no contiene el principio activo. Además, el lote X25198, con fecha de caducidad diciembre 2024, presentación de 24 tabletas, no es reconocido por la empresa .“Se ha confirmado la falsificación del lote X255FP, que muestra caducidad de diciembre 2026; sin embargo, la fecha original era de marzo 2024”.

Sobre Tabcin Noche, este antigripal falsificado presenta el número de lote X24TLD, con fecha de caducidad de 21 abril de 2026 y presentación de 12 tabletas; no fue reconocido por la empresa. Ante ello, la “Cofepris recomienda a la población verificar cuidadosamente los números de lote y las fechas de caducidad antes de adquirir dichos analgésicos y antigripales”.