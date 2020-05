Colabora Sipinna en la prevención de la violencia en el hogar

mayo 28, 2020

Redacción/Xalapa.- Para contribuir a prevenir la violencia y mantener la salud emocional durante la cuarentena por el Coronavirus (Covid-19), personal del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Xalapa (Sipinna) ofrece atención psicológica y orientación a las familias, dio a conocer la secretaria técnica, Mercy Esther Pérez Arévalo.



Explicó que el confinamiento no es normal para los seres humanos y ante la pandemia generada por el Covid-19, el mundo entero está sufriendo cambios que aún se siguen tratando de entender.



Detalló que aunque este proceso se lleve a cabo junto a seres queridos, la cuarentena conlleva a ciertos conflictos entre las familias, por lo que el Sipinna orienta a la gente para sobrellevar este tipo de situaciones y evitar la violencia en el hogar.



De acuerdo con la funcionaria, la principal inquietud de las niñas, niños y adolescentes es cómo enfrentar el estrés adicional que genera la educación a distancia, debido a que no todos acceden de forma sencilla a los contenidos o a una orientación adecuada sobre los mismos.



En este caso, la salud emocional, mental y psicológica de las niñas, niños y adolescentes es fundamental para la autoridad municipal, por lo que se recomienda mantener la calma, pues unos días de confinamiento no generarán fallas significativas en el aprendizaje del alumnado.



Representa un asunto que se puede subsanar en el futuro sin la necesidad de agravar la tensión que implica el confinamiento.



Mercy Esther Pérez afirmó que si bien se debe evitar la presión, es recomendable mantener horarios y una rutina para no perder el ritmo de trabajo y encontrarse en condiciones de volver a la nueva normalidad.



Expuso que tras más de 60 días de convivencia en un espacio reducido, la violencia puede detonarse en cualquier momento, por lo que puso a disposición de las familias la página oficial de Facebook Sipinna Xalapa, donde a través de mensajes de Inbox se pueden comunicar con expertos que tienen la labor de orientar a padres, madres, niñas, niños,

adolescentes y, en su caso, realizar la canalización al área correspondiente.