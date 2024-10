Colaborar con Natalia Lafourcade, uno de mis más grandes sueños: Samantha Barrón en Xalapa

octubre 13, 2024

Juan David Castilla.- La cantante mexicana Samantha Barrón revela que uno de sus más grandes sueños es compartir escenario y colaborar con la famosa Natalia Lafourcade, quien tiene su residencia en el Pueblo Mágico de Coatepec, muy cerca de la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz.

Samantha está de visita en Xalapa y comparte su gran respeto y admiración hacia Natalia, quien ha influido notoriamente en su carrera artística. No descarta la posibilidad de, algún día, dar un concierto en esta ciudad.

“Es uno de mis más grandes sueños, yo sé que ella es originaria de acá y le tengo un respeto muy muy grande, un cariño muy grande, porque crecí escuchando su música, me influenció demasiado, demasiado, hasta la fecha sigo su carrera y le tengo una admiración increíble, que puedo decir que justo tanto ella, Silvana y un montón de artistas originarios de acá tienen todo mi cariño y espero cumplir ese sueño de coincidir con Natalia, con alguna de ellas en su momento”, platica durante su estancia en la capital veracruzana.

La artista expresa su agradecimiento por regresar a Xalapa después de 7 años, recordando su primer tour y el impacto de la música jazz en su carrera. Destaca la belleza del lugar, la gente y los conciertos del festival JazzUV.

“Sí, muy especial. Yo estuve por acá hace aproximadamente 7 años. Fue mi primer tour oficialmente como artista emergente gracias a un amigo jazzista que hizo arreglos de jazz para mis canciones desde entonces. Y gente de aquí, de Xalapa, que me abrió las puertas, que me brindó un espacio, que me dio la oportunidad de tocar en sus lugares mis canciones con estos arreglos de jazz, con justo exalumnos de JazzUV, Tabo, Matus, Obed, Paul, Alex, gente que la está rompiendo hoy día”.

Samantha Barrón ama toda la música y todos sus géneros. Incluso, comenta que ninguno le disgusta y valora la esencia de cada uno de ellos. Considera a la música un lenguaje universal.

“Yo amo toda la música. No hay un género que me disguste como tal. Creo que hay música para todos. Es como el lenguaje más universal que tenemos y lo que más nos conecta. Obviamente, pues, estoy aquí porque es lo que más me gusta, pero, pues, vine a aprender, nada más a eso”, añade.

De acuerdo con datos de Apple Music, la cantautora mexicana Samantha Barrón incorpora en su música sonidos del R&B, hip-hop, trip hop y rap con instrumentales de otros géneros como jazz, blues, soul, e incluso cumbia.

“Su voz y letras reflejan tanto calidez como melancolía, captando la atención del público en su país y a nivel internacional. Su carrera musical despegó cuando se unió al sello Rich Vagos y lanzó uno de sus sencillos más exitosos, ‘Dibújame’ junto a Nanpa Básico, en 2020. También ha colaborado con Gera MX, uno de los mayores exponentes del rap mexicano en la actualidad, en temas como ‘Lo Nuestro Se Murió’”, se lee en la descripción.

Samanta Barrón lanzará su nuevo álbum en abril de 2025, con un primer sencillo ya disponible. Contará con colaboraciones de artistas admirados y promete sorpresas musicales, manteniendo el misterio sobre el resto de los lanzamientos.