Colapsa línea de tubería de agua en Palchan

octubre 30, 2020

Arquímedes González/Misantla. La mañana de este viernes bajo la calle Miguel Hidalgo de la Colonia Puerto Palchan de esta ciudad de Misantla, por lo que trabajadores de la CAEV Misantla, acudieron al lugar para poder realizar los trabajos correspondientes.

El estruendo se escuchó alrededor de las 7:00 horas de este viernes, bajo la calle en mención del asentamiento, donde al colapsar el agua empezó a brotar a un costado de la cinta asfáltica, llegando a penetrar a unas casa del perímetro, para ello se le notificó a personal del a CAEV Misantla para que asistieron y dieran solución a este problema, pues este día el tandeo correspondía a las colonias Christiane Magnani, Espaldilla, Salinas de Gortari, Linda Vista y 10 de Mayo, por lo que debido a la ruptura del tubo fue interrumpida, para que los técnicos pudieran llevar a cabo los trabajos correspondientes.

En el sitio arribó Rolando Benítez Montero titular de la oficina operadora, que informó que esta falla se dio debido a la obsoleta tubería que persiste en el lugar, apuntando que los trabajos se realizarán lo más pronto posible para que las familias no sufrieran el desabasto, “es un problema este asunto, casi siempre se nos colapsa la tubería, pero la solución de la oficina de la CAEV es de realizar los trabajos lo más pronto posible, como le digo la tubería ya está obsoleta ya se debe de actuar además de ser muy técnicos en la válvulas, en los desfogues para que esta situación por la presión que trae el agua, no siga perjudicando y que las familias no se queden sin el agua que tanta falta les hace, no es momento de echarle la culpa a las inclemencias del tiempo, debemos ser concretos y ser conscientes de que la tubería ya está obsoleta”.

Agregó que lo más loable es ir poco a poco, cambiar la línea para que no se sigan presentando más casos de este tipo, resaltó que esta línea no es la nueva que se habilitará, pues esta emana de la caja de almacenamiento que se ubica en la colonia Carlos R. Smith por lo que se espera que en breve esta situación cambie, agregando que pese a los problemas que se presenten los trabajadores de la CAEV continuarán de manera pronta, rehabilitado las posibles fracturas que se presenten.