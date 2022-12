Colectiva Brujas del Mar reprocha que Morena use el nombre de Monse Bendimes para promover reforma

diciembre 1, 2022



Isabel Ortega | Xalapa, Ver.- Morena ni picha, ni cacha, ni deja batear, reprochó la vocera Arussi Unda, Vocera de la Colectiva Las Brujas del Mar, que junto con diputadas locales impulsaron la denominada ley Monse, que se negaron a enlistar en el orden del día de este jueves 01 de diciembre, a pesar de que había el compromiso que se votaría en el mes de noviembre.

En entrevista en el Congreso de Veracruz, después de que se presentó un exhorto para votar en el Pleno la Ley Monse, que reduce la red de protección de agresores de mujeres, la activista lamentó que se frene una iniciativa que no tiene partido, ni color y desde lo federal se esté usando el nombre de una víctima del delito, sin el aval de la familia.

“Se me hace vulgar el proceder, de manosear así el caso de una víctima de feminicidio que estremeció a Veracruz y a México. Con el apoyo de medios y colectivos se logró escalar el caso a hacerlo internacional. Se me hace nefasto así que se manosee (el tema) pues se trata de una familia que está sufriendo y que lo único que busca es que otras familias no pasen por lo mismo”.

La representante de la colectiva lamentó haber creído en la palabra de políticos que les hicieron la promesa de que la legislación iba a pasar en el Congreso de Veracruz, “y fallaron y fallaron gacho”.

Explicó que el actuar del Congreso de Veracruz solo evidencia que no conocen la autonomía legislativa, incluso, reprochó que la reforma federal es solo una copia, sin tener el aval de la familia para usar el nombre de Monserrat Bendimes.

Aseguró que la propuesta se planteó como un logro del Congreso de Veracruz y no solo de un grupo de mujeres o diputados de determinado partido político, por lo que reprochó la negativa de subirla al Pleno.

Lamentó que ahora Morena quiera esperar a que el tema se apruebe en el Senado, para apropiarse de una propuesta ciudadana que se consensuó y consultó con expertos para que al llegar al Congreso no se frene.

“La situación es que, aun así, en Congresos como este donde son mayoría, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ósea no la agarran, no la quieren, no la agarran y no la aceptan”.