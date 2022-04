Colectivos marchan para exigir dar con sus seres queridos  desaparecidos

abril 16, 2022

Regina Montes/Xalapa. Tal como lo habían dado a conocer este sábado salieron a marchar colectivos de familiares de personas desaparecidas para exigir a las autoridades un avance en las investigaciones para dar con el paradero de sus seres queridos.

En una marcha desde el panteón Palo Verde hacia la plaza Lerdo, hablaron y exigieron la aparición con vida de Hugo Murrieta Sánchez, de quien se desconoce desde el 16 de abril de 2013. De acuerdo con la madre de Hugo, Carmen Sánchez Tlapa, luego de 9 años de su desaparición en Coatepec las autoridades han sido omisas y no hay noticias de él.

«El Gobierno no ha hecho nada por encontrarlo, nosotros hasta que Dios nos ayude o lo encontremos lo vamos a seguir buscando. Mi hijo fue víctima de desaparición forzada y hasta ahora no me han dicho por qué”.

Carlos Saldaña Grajales, del Colectivo de Familiares Enlaces Xalapa, explicó que las marchas cada mes tienen la intención de visibilizar que no hay avances en las investigaciones.

A su decir, esto se traduce en una actitud cómplice de las autoridades, «estamos marchando para hacer visible que nuestros seres queridos siguen desaparecidos y esa negligencia por parte de las autoridades, hasta complicidad se le puede decir porque no dan un avance completo en esta nueva administración. Seguiremos en la lucha buscándolos, exigiendo justicia”.

La desaparición de Hugo ocurrió cuando a unos metros del palacio Municipal de Coatepec el taxi de Hugo fue cercado por tres patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para hacerle una revisión; lo esposaron y subieron a una patrulla además de ser torturado.

Asimismo, recordaron y exigieron justicia por el asesinato del activista Abiram Hernández Fernández, ocurrido el Xalapa el 30 de marzo de 2019.