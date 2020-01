Colin Farrell será «El Pingüino» en el filme «The Batman»

Estados Unidos/Debate. Uno de los rumores más sonados en Internet sobre los protagonistas del filme «The Batman» de Matt Reeves fue confirmado hoy por el mismo director de la película; el actor irlandés Colin Farell será «El Pingüino» y los fanáticos han comenzado a enloquecer.

Por medio de Twitter, Reeves reveló que Farell será uno de los villanos más famosos en el cine y uno de los enemigos más conocidos del superhéroe «Batman», personaje que para esta nueva versión será interpretado por el actor de la saga de Crepúsculo Robert Pattinson.

Foto: Web

Con un gif de Colin en su cuenta oficial de Twitter, Matt escribió «Wait- is that you, #Oz?» («Espera, ¿eres tú, Oz?»), que es un diminutivo de Oswald Cobblepot, el nombre real de «El Pingüino».

Hasta ahora se sabe que el encargado de interpretar a Batman, El Caballero de la Noche, será el actor Robert Pattinson, reconocido mayormente por su interpretación de Edward Cullen en la saga de Crepúsculo, mientras que Colin Farrel dará vida al villano, «El Pingüino», y Zoë Kravitz a Gatúbela.