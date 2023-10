Colonos bloquean avenida Ruiz Cortines por falta de agua

octubre 9, 2023

Juan David Castilla/Xalapa, Ver.- Pobladores de las colonias Ampliación Murillo Vidal y Rafael Hernández Ochoa llevan un mes sin servicio de agua potable y por ello este lunes se manifestaron y bloquearon la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en la ciudad de Xalapa.

Los quejosos cerraron ambos sentidos de la importante arteria vehicular, a la altura de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana (UV), para exigir al ayuntamiento de Xalapa que garantice el servicio básico.

Las personas están molestas porque han realizado varios reportes a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y han entregado oficios para que sean atendidas sus demandas, pero han sido ignorados.

De manera anónima por temor a represalias, indicaron que el argumento del personal de CMAS es que ya se atiende el reporte y que carecen de agua por una presunta fuga en la zona.

“Tiene un mes que no tenemos agua, desafortunadamente esta situación no es nueva, a parte de eso, tenia cómo tres meses que el servicio ha sido, vaya no ha sido intermitente, escaso, casi nulo”.

Los quejosos liberaron la avenida Adolfo Ruiz Cortines después de las 11:00 horas, pues las autoridades se comprometieron a solucionar el problema.