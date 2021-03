Colonos de la 5 de mayo de Misantla reclaman no tener agua entubada

marzo 27, 2021

Arquímedes González/Misantla. La mañana de este pasado viernes, un grupo de colonos de la 5 de mayo arribaron a la oficina operadora de la CAEV Misantla, a fin de manifestarse que no cuentan agua entubada por varios días, desafortunadamente no pudieron encontrar una buena respuesta por parte del encargado de la oficina, y fue atendido por el asesor de oficina de enlace de la CAEV del estado que coincido estar en esta ciudad.

Alrededor de las 9:30 horas de este pasado día viernes, un grupo de vecinos de la colonia 5 de mayo de esta ciudad de Misantla, encabezados por Alfredo Martínez delegado de la citada colonia, arribaron a la oficina operadora de la CAEV Misantla, a fin de que se manifestaran y reclamaran el tandeo del agua entubada que desde hace varios días no se les suministra, uno de los vecinos dio a conocer que en caso de que el problema persistiera, tomarían otras medidas a fin de que se dé solución a su queja.

“Nos estamos manifestando porque tenemos 3 semanas que no ha llegado el agua continuamente, ya habíamos pasado esta situación anteriormente, pero no nos habíamos venido a quejar apenas ahora, de hecho yo bien ayer (jueves) y me dijeron que la iban a echar ayer y nada mas viene uno y no tenemos respuestas, no se que esta pasando con esta empresa; se comprometieron a echarnos agua, que según hay muchas fugas y no sé qué y se comprometieron a que echarían el agua supuestamente hoy (viernes) si no le dijimos que vendríamos a manifestarnos el día lunes” explicó Rubén Rocha vecino de la colonia afectada.

Es de apuntar que, en la oficina, no se encontraba Rodolfo Ramírez Sánchez, titular de la oficina, ni Doribel Bello Palomino encargado administrativo, coincido que en el lugar se encontraba Luis Martínez García, quien funge como asesor de oficina de enlace de la CAEV del estado de Veracruz, y el motivo de su vista era para supervisar unas válvulas en esta ciudad, y que atendió a los quejosos.

Fue Alfredo Martínez, delegado de la colonia 5 de mayo, quien al ser entrevistado apuntó que esta situación afecta a los vecinos, pues en su mayoría son familias de escaso recursos, pese a esto son puntuales en sus pagos y no es justo que no reciban ni una sola gota de agua en esta época de pandemia por el SARS-CoV2.

“Son mínimas 200 familias, llegamos al diálogo con la persona indicada y por ahí se compromete a darnos el servicio, los recibos llegan igual, ahorita con la pandemia mucha gente no trabaja, pero sin embargo hacemos lo necesario para cubrir los gastos, los pagos que se requieren para gozar de ese servicio, ya que es muy necesario para nosotros, ora si para todos los vecinos de ahí, y toda la ciudadanía. Es de primera necesidad el agua, para toda la verdad debemos de buscarle la solución”.

Dijo que si esta situación continúa, se trasladarían a las oficinas centrales a la ciudad de Xalapa, para que se les dé un resultado favorable, al ser interrogado si era necesaria la municipalización del agua en esta ciudad, afirmó que sería bueno, pues reconoció que esto sería favorable para que la captación del recurso económico se quede y aplica debidamente, y no se lleve a Xalapa donde solo regresan una mínima parte de lo obtenido en el cobro del servicio.