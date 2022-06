Colonos de Xalapa tapan cerros con lonas por deslaves

junio 29, 2022

Juan David Castilla

Xalapa, Ver.- Vecinos de la calle Agustín Lara de la colonia Manantiales, municipio de Xalapa, se organizaron para cooperar y comprar lonas que serían colocadas cerca de sus viviendas para prevenir deslaves durante esta temporada de lluvias.

De acuerdo con Arely Hernández Alvarado, representante de los colonos, el riesgo por deslaves y deslizamientos es constante en las colonias de las zonas oeste y norte de la ciudad capital.

La entrevistada indicó que los pobladores se han acercado a las autoridades locales y estatales, pero no han recibido el apoyo correspondiente.

“Ellos compraron las lonas con su dinero. Todavía les mandaron a Desarrollo Urbano para sacarles una lana porque ellos querían empezar a construir su propio muro de contención”, expresó.

Las familias temen que ocurran tragedias en la zona, como sucedió en agosto del año pasado por el paso del huracán “Grace”, donde murieron siete personas, entre ellas casi una familia completa que quedó sepultada tras el desgajamiento de la parte de un cerro que sepultó su vivienda.

“Hay zonas afectadas que por el paso del huracán Grace se desgajaron los cerros y no tienen ningún tipo de apoyo. Protección Civil no pasan de que: vayan a las oficinas, les vamos a hacer un dictamen y ahí se queda, no se atienden esos casos”, añadió la entrevistada.

Por tal motivo, la gente continúa exigiendo al ayuntamiento de Xalapa y al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil que lleven a cabo las acciones pertinentes para resguardar a las familias asentadas en dichas zonas de la ciudad.

“Está tremenda la situación y que no se atiendan esos casos, porque no es de ahorita del paso de Grace sino desde administraciones pasadas, han quedado los niños sepultados, algunas veces los logran rescatar, salen heridos y esa última vez fallecieron”, remató Hernández Alvarado.