Colonos del Puerto de Veracruz reclaman a CFE por dejarlos sin servicio y dañar aparatos eléctricos

mayo 31, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- Habitantes del fraccionamiento Laguna Real del municipio de Veracruz se quejaron de los constantes cortes de energía eléctrica en sus hogares y exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que atiendan rápidamente este problema pues están en riesgos de descomponerse cientos de electrodomésticos y pertenencias de los vecinos, además de tener que padecer del intenso calor.

“Me echaron a perder refrigerador, lavadora, computadora, todo, hasta la licuadora y quién me pagó eso, nadie, yo lo reporté y llanamente me dijieron que no se hacen responsables por los aparatos», dijo Sonia Ruiz, una de las afectadas por estos apagones.

Señalan que al inicio serán solo bajones en la luz, pero ahora se han convertido en cortes hasta por 9 horas seguidas debido a que que los transformadores que abastecen la zona ya están obsoletos.

«Sus transformadores ya no dan abasto y no los reemplazan por unos de mayor capacidad, eso solucionaría el problema, los transformadores son caros pero también estamos pagando la luz muy cara yo por qué eso quisiera llevar ese mensaje a CFE de un ex compañero», dijo.

Los afectados pidieron a la paraestatal que solucione el problema lo antes posible, de lo contrario tomarán medidas más drásticas para hacerse escuchar.