Colonos exigen conclusión de obras y agua potable en municipio de Veracruz

agosto 11, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- Colonos de la Reserva 4 de Tarimoya se manifestaron en el ayuntamiento de Veracruz para solicitar la conclusión de obras en distintas colonias antorchistas y se solucione la falta de agua desde hace 6 días.

Omar Platas, integrante del Movimiento Antorchista, sostuvo que una de las obras más urgentes es la introducción de agua potable en zonas como Sentimientos de la Nación, Unión Antorchista, Francisco Pineda y Reserva 4, pues no cuentan con el servicio que en estos momentos de pandemia es indispensable para mantener la salud.

«Necesitamos que el alcalde nos atienda para revisar las obras que están pendientes tanto en la reserva 4 como Matacouite y las colonias están agremiadas el movimiento antorchista en el municipio de Veracruz, pues por el particular de Fernando solo hemos recibido negativas pues no nos ha querido atender. La falta de agua nos afecta porque por la pandemia nos exigen el aseo pero no lo podemos realizar», dijo.

En esta ocasión fue solo una pequeña comisión la que se apersonó en el palacio, pero amenazaron con regresar todos los colonos si las autoridades no dan solución rápida al problema, pues aseguraron que están hartos de solo recibir promesas.