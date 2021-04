Comedores gratuitos siguen incrementando demanda a un año de la pandemia

abril 5, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Los estragos económicos que ha dejado la pandemia por Coronavirus siguen estando presentes, e inclusos para muuchas familias se ha agudizado en los últimos meses.

Un ejemplo de ello es el incremento en la demanda de comidas gratuitas que ofrece el desayunador comunitario de las voluntarias Vicentinas, quienes comenzaron con 30 personas que buscaban apoyo alimentario y hoy son casi 100.

Gloria Morales Barradas, una de las voluntarias de este desayunador comunitario, dijo que esta iniciativa nació en agosto pasado, en uno de los momentos más críticos de la pandemia y aunque se pensaba que sería por poco tiempo se ha extendido debido al incremento de la demanda.

«Yo veía mucha desesperación en las noticias y nos decían de no salir, pero a mi me dio mucha inquietud por ver mucha gente necesitada en las calles que no podía cuidarse y que necesitaban ayuda, esto ahora creció y gracias a dios la ayuda es mucha», indicó.

Este apoyo se ofrece únicamente lunes y viernes en la iglesia Madre de Dios ubicada en la avenida 20 de noviembre y aunque es una iniciativa costosa hasta el momento han podido sacarla adelante con donaciones de la gente.