Comerciantes instalan su tianguis en Plaza Lerdo

abril 16, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Un grupo de vendedores ambulantes convirtió la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada en un tianguis de ropa y chácharas.



Se trata de tianguistas que se instalaban sobre la calle Gildardo Avilés de la colonia Rafael Lucio, quienes se han visto afectados, luego de que el ayuntamiento de Xalapa les prohibiera vender su mercancía en dicho lugar para evitar contagios de coronavirus.



De acuerdo con María Luisa Alonso Olivo, vendedora de chácharas, la policía municipal no les ha permitido trabajar, pese a que dicha actividad genera su único ingreso económico para el sustento de sus familias.

Además, indicó que hasta el momento no todos los comerciantes han recibido despensas u otros apoyos gubernamentales para hacer frente a la contingencia sanitaria.



“Como ya no nos dejaron los policías, pues nos venimos para acá. Venimos el martes, nos dijeron que nos iban a dar unas despensas, necesitamos dinero para sobrevivir. Si dieron despensas a unos, pero a nosotros no nos dieron nada”.



La entrevistada mencionó que han intentado comercializar su mercancía en otros tianguis, pero tampoco lo permitieron las autoridades.

Por tal motivo, los tianguistas decidieron vender sus chácharas sobre la plaza pública hasta que las autoridades atiendas sus demandas.



“Aquí nos vamos a quedar, vamos a vender para sacar para la comida. Ahora vamos a vender aquí porque ya no nos dejaron ponernos en el Auto Zone”, concluyó Alonso Olivo.