Comerciantes se oponen a decreto de Alerta Preventiva por Covid

enero 12, 2021

Eda Sentíes. Veracruz. Tras el anuncio del decreto de Alerta Preventiva por COVID por parte del gobierno estatal, la Cámara Nacional de Comercio se manifestó en contra de dicha medida por considerarla injusta, toda vez que solo daña la economía de la iniciativa privada y comercio establecido, pero no se aplica de igual manera al comercio ambulante.

Muy respetuosos de las decisiones del gobernador, sin embargo, si nos afectan al comercio organizado, estamos apenas tratando de levantarnos y nuevamente a cerrarnos (…) cuando se saca una prohibición por un decreto, yo te digo cierra, pero esa no esta solución porque la gente sigue contagiándose, porque no la misma medida se le da al ambulante, que no salga, que no venda en la calle, quiere decir que la medida es solamente para la iniciativa privada y el comercio organizado y eso es lo que nos lleva a no estar de acuerdo con esta decisión”, dijo.

A decir del presidente de dicho organismo en la conturbación Veracruz-Boca Del Río, José Antonio Mendoza García, este tipo de medidas deben acompañarse con estrategias de apoyo por parte del gobierno, algo que desde que inició la pandemia hasta la fecha no han tenido.

“Así como pide el apoyo de las cámaras para cerrar los negocios, también que tenga la medida pertinente para apoyar a los comercios en estos cierres, que se vea la mano del gobierno en el apoyo y no solo en el cierre”, comentó.

Dijo que hasta hoy ningún negocio ha manifestado la disposición para cerrar los negocios a partir del jueves 14 hasta el domingo 17 de enero.