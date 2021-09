Comerciantes y vecinos de centro de Veracruz marchan en contra de los parquímetros

septiembre 27, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Habitantes y comerciantes de la zona centro de Veracruz se manifestaron este lunes para exigir a la empresa Zeus y al ayuntamiento de Veracruz que retire los parquímetros que desde hace 15 días instalaron en las calles de Arista, Esteban Morales y Canal, pues quienes viven y tienen negocios no pueden hacer uso del espacio.

De acuerdo con el señor Saúl Mirón, los requisitos que pide la empresa para otorgar los permisos para estacionarse libremente muchos no pueden cumplirlos pues no son dueños de los inmuebles y solo rentan.

“Nos piden ya hasta las escrituras del inmueble, yo tengo muchos años viviendo aquí y también tengo un negocio, pero rento, no soy dueño y ZEUS me exige que la escritura de mi casa y de mi coche estén a tu nombre, si no coincide ya no se puede hacer nada” dijo.

Aseguran que para evitarse el gasto diario que puede rebasar los 200 pesos estacionan sus vehículos a varias cuadras de distancia, pero muchos han sido víctimas de robo total o parcial de sus vehículos.

“A mi han robado 4 veces mi batería, estacionó hasta Allende mi coche y me o han abierto, ya me robaron una camioneta completa que no recuperé, la delincuencia aquí es de todos los días”, sostuvo otro de los manifestantes.

Los inconformes marcharon por las calles del centro con la esperanza de ser escuchados por las autoridades y puedan resolver el problema lo antes posible.