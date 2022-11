Comienza arribó de visitantes a panteones de la ciudad de Veracruz 

noviembre 1, 2022

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.- Desde muy temprano se comenzó a tener afluencia en los panteones de la ciudad de Veracruz. Sin embargó, se prevé que sea este 2 de noviembre cuando el número de visitantes sea mayor.

En las tumbas se pudo observar a decenas de personas con flores en mano recordando a sus familiares.

De acuerdo a lo que informaron autoridades, se espera que para el día de mañana, asistan a los cementerios del Puerto de Veracruz alrededor de 50 mil personas, contando los panteones de las zonas rurales. Además habrá una misa presencial en punto de las 10 de la mañana en la capilla del panteón municipal de la ciudad.

En el lugar permanecen elementos de la Fuerza Civil, policía estatal y municipal, además de tránsito y vialidad para garantizar la seguridad de los asistentes.

Tal y como lo anunciaron, en los cementerios no se observó ninguna clase de restricción, el caso del panteón particular de Veracruz, el administrador Clemente Hernández, señaló que poco a poco comienza a aumentar la afluencia de visitantes, además dijo que en esta ocasión no se otorgaron permisos para vender comida u otros productos a las afueras y dentro, a fin de evitar aglomeraciones.

“se ve poco porque días atrás ayer, el domingo, sábado ,desde el martes de la semana pasada ha estado entrando gente, entonces por eso es que se ve poco, pero han estado viniendo, viviendo (…) puede ser que mañana aunque muchos trabajaron, puede ser que por esa situación, ojalá y mañana lleguen los demás, muchos están cobrando su pensión (…) no tanto levantarse, el comunicado que nos da regiduría es que no es obligatorio el cubrebocas” indicó.

Previó al día de muertos, los camposantos fueron limpiados y fumigados.