Comienza el canotaje de los Juegos Estatales

marzo 26, 2022

Fernando Hernández/Xalapa. Pánuco y Tuxpan dividieron honores en el primer día de competencias del Estatal de canotaje que se realiza en la pista panuqueña y en la que se reunieron 85 atletas que buscan estar en los Juegos Nacionales Conade 2022.

La delegación anfitriona dominó la rama femenil, se agenció seis primeros lugares y Tuxpan se quedó con dos; pero en la rama varonil, los tuxpeños estuvieron imparables y se quedaron con ocho preseas doradas y Pánuco con tres.

Este domingo concluirán las acciones de este Estatal del que saldrá la representación veracruzana que estará presente en los Juegos Nacionales Conade 2022 que tendrá como sede Baja California.

RESULTADOS

RAMA FEMENIL

K1-500 SUB 15

1.- Lindsay Prianti Tuxpan

2.- Ashley Gómez Pánuco

3.- María Cruz Benítez Pánuco

K1-500 SUB 18

1.- Itzel Meza Tuxpan

2.- Larissa Guzmán Pánuco

3.- Ximena García Pánuco

K1-500 SUB 23

1.-Estefanía Guzmán Pánuco

2.-Estefanía García Pánuco

3.- Rosa Robles Pánuco

K2-500 SUB 15

1.- Valeria Chávez/Ashley Gómez Pánuco

2.- María Cruz/Alondra Fuentes Pánuco

3.- Lindsay Prianti/Tatiana Cervantes Tuxpan

K2-500 SUB 18

1.-Larissa Guzmán/Ximena García Pánuco

2.- Eva Juárez/Maryjose Ruiz Pánuco

3.- Lilian González/Joanna Mercado Tuxpan

K2-500 SUB 23

1.- Estefanía García/Estefanía Guzmán Pánuco

2.- Karla Maya/Rosa Robles Pánuco





C1-200 SUB 23

1.- Nery Guzmán Contreras Pánuco

K1-200 SUB 18

1.- Larissa Guzmán Pánuco

2.- Itzel Meza Tuxpan

3.- Joanna Mercado Tuxpan

VARONIL

K4-500 SUB 15

1.- Santiago Saucedo/Damián Velázquez/

Fernando Montes/Joshua Cruz Tuxpan

K4-500 SUB 18

1.- Diego Aron/Christopher Vega/

Abad Guzmán/Héctor Argüello Pánuco

2.- Luis del Ángel/Ángel Baldelamar/

Carlos Muñoz/Damián Mariano Tuxpan

3.- Ramón Maya/Andrés Cruz/

Andrés Álvarez/Seymar Hernández Pánuco

K4-500 SUB 23

1.- Rubén Rocha/Jesús Guerrero/

Harin García/Senen Salazar Pánuco

2.- Carlos Madrigal/Rolando Romo/

Christian Mejía/Diego Loyola Tuxpan

3.- Ángel Gutiérrez/Abraham Rivera/

Kevin Rodríguez/Rafael Ruíz Pánuco

K1-500 SUB 15

1.- Florentino Serrano Tuxpan

2.- Fernando Montes Tuxpan

3.- Santiago Saucedo Tuxpan



K1-500 SUB 18

1.- Héctor Argüello Pánuco

2.- Carlos Muñoz Tuxpan

3.- Diego Aron Pánuco

K1-500 SUB 23

1.- Rolando Romo

Tuxpan

2.- Senen Salazar Pánuco

3.- Christian Mejía Tuxpan

C2-500 SUB 15

1.- Diego Jacobo/Carlos Velázquez Tuxpan

2.- Carlos Francisco/Ángel Pulido Tuxpan

C2-500 SUB 18

1.- Dorian Francisco/Héctor Rodríguez Tuxpan

2.- Luis del Ángel/Víctor Cano Tuxpan

C1-2000 SUB 15

1.- Diego Jacobo Tuxpan

2.- Ángel Cruz Tuxpan

3.- Carlos Francisco Tuxpan

C1-2000 SUB 18

1.- Dorian Francisco Tuxpan

2.- Héctor Rodríguez Tuxpan

3.- Víctor Cano Tuxpan

C1-2000 SUB 23

1.- Isaac Meza Tuxpan

2.- Julián Ledezma Pánuco

3.- Carlos Vigueras Pánuco