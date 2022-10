Como “cobardía” califica Creel el culpar a gobernadores del PAN por resultados de fallida estrategia de seguridad

octubre 18, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. El Secretario de Gobernación Adán Augusto López quiere lavarle la cara al Presidente por su estrategia fallida en seguridad en la que hay 140 mil muertes violentas.

Así lo manifestó esta tarde el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel Miranda, quien afirmo que el titular de velar por la política interior del país debería recordar antes de hablar que todos los delitos concernientes al crimen organizado son federales, como es el caso del huachicol en Guanajuato y el narcotráfico en Chihuahua.

Entrevistado en el Senado de la Republica con motivo de la entrega de la Medalla de Honor Belisario Dominguez-2020, el también diputado panista comentó que el Secretario de Gobernación “adopta una postura partidista al querer hacer como si fuera un problema de los gobernadores, no, los gobernadores no tienen a su cargo ni es su responsabilidad el combate al crimen organizado, es más, cualquier arma que sea por arriba de 38 milímetros es responsabilidad federal, son delitos de carácter federal, asociación que incluya una organización del crimen organizado es delito federal”.

“Y ahora resulta que quieren echarles la culpa a nuestros gobernadores de Chihuahua, al gobernador de Guanajuato, pues es absolutamente una cobardía”. Abundó.

Por otra parte, Creel Miranda también abordó el diferendo entre los diputados de Movimiento Ciudadano y el Secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval por la solicitud informal de una reunión y que esto desencadenó una respuesta rijosa del Secretario de Gobernación, misma que consideró, que en nada ayudan a la institucionalidad de la relación de las fuerzas Armadas con la Cámara de Diputados.

El líder de la Cámara de Diputados dijo que el Presidente López Obrador “se va a cansar de decir No al encuentro que le ha solicitado, que el en insistir a esa reunión. De hecho indico que a este gobierno le gusta jugar el juego de la pelota; el juego de la pelota es el juego de la irresponsabilidad”.

Si no quieren tratar el tema de la seguridad y de la violencia, sostuvo, “pues es su responsabilidad y no la mía. La mía era abrir un diálogo, era tener disposición, era platicarle lo que hicimos en el gobierno del presidente Fox, que fue la única administración –escúchenlo bien- en los últimos 50 años, que pudo bajar los índices de violencia, los índices de inseguridad”.

Entonces, finalizó, “lo que yo me pregunto es si no quieren saber cómo le hicimos, pues es su responsabilidad. Ellos van a tener que rendir cuentas de todo lo que ha pasado, sin lugar a dudas, porque es una estrategia que él, como si fuera comediante dice de abrazos y no balazos, pero es una estrategia de dejar hacer y dejar pasar y vean ustedes nada más el desorden, el caos y la violencia que produce esto”. Sostuvo.