Como la muñeca del «Juego de Calamar», estará pendiente de corrupto que se mueva

noviembre 30, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. Luego de exhibir un presunto acto de corrupción al interior del Instituto de Espacios Educativos por la exigencia de “moches”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseveró que él es como la muñeca de la serie «El Juego del Calamar», en donde ve un funcionario corrupto “sópatelas”.

En la conferencia de prensa y cuestionado en torno a si hay subejercicio en su administración, dijo que se investiga un caso de corrupción al interior de Espacios Educativos y de confirmarse, aseveró que se aplicará todo el peso de la ley, pues es un delito grave.

“Esto también va para Espacios Educativos, arriba ya no hay corrupción, pero voy a ir abajo, porque ahora en mi gira obtuve una queja, que alguien abajo en Espacios Educativos pidió moches, no voy a estar con contemplaciones, voy a investigar quién es y me lo voy a ajusticiar, ya el delito es grave”.

Aseguró que pidió pruebas de dichas acusaciones, porque no puede actuar solo con declaraciones, por lo que las que está esperando, pero aseguró que en caso contrario él personalmente irá a investigar, pues hay gente de base, por lo que no se tolerará corrupción.

“Vamos a estar muy pendientes de eso, porque nosotros si combatimos la corrupción, yo estoy con los oídos monitoreando, estoy así como la muñequita de la serie (El Juego del Calamar), espiando a los corruptos, el que se mueva, sópatelas, sí le voy a caer, hay que estar pendientes”.

García Jiménez llamó a la población a que en caso de ser víctimas de un acto de corrupción que lo denuncien para evitar viejas prácticas de otros gobiernos.