Como “pura propaganda”, así responde AMLO a iniciativa de uso de ejército de EU en combate de carteles mexicanos

marzo 6, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con un llamado a los votantes mexicanos contra la iniciativa del republicano Dan Crenshaw, quien en enero pasado presentó una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos, es “pura propaganda”.

En el marco de su conferencia de medios de este lunes, también pidió a los votantes latinos no votar en 2024 por este y otros que busquen mantener la política del llamando “policía del mundo” a Estados Unidos

“Los que no quieren a su patria, no quieren a su madre, ojalá los votantes latinos en E.U. no voten por estos personajes”. Indicó.

Asimismo, reiteró que esta iniciativa es derivada del informe sobre “terrorismo” presentado hace algunos años, donde se buscaba catalogar como “terroristas” a los grupos del crimen organizado.

Al mismo tiempo, reiteró que la nota del diario The Wall Street Journal donde se cataloga al expresidente Felipe Calderón como el único que realmente combatió a los carteles mexicanos por igual es tan falsa como decir que no hay juicio y ya veredicto de condena a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, por pactar con estos grupos.

Indicó que es hipócrita permitir la corrupción y masacrando a jóvenes y personas inocentes como se evitó en la liberación la primera vez de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán porque ahí iba a haber más de 200 muertos.

“A nosotros también nos preocupa lo del ratico de fentanilo, pero también ellos (Estados Unidos) deben de hacer algo contra la soledad o las causas que orillan al consumo de esta y otras drogas”. Abundó.

También pidió al Gobierno de Estados Unidos, atender el fondo de las causas y dejar de hacer apología de la violencia.