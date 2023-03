¿Cómo registrar tu marca en el extranjero: lo que debes saber?

marzo 8, 2023

Toda compañía reconocida cuenta con una marca registrada, proceso que en un principio lo hacen de manera local y, cuando se va expandiendo y ganando prestigio, pasan a registrar su identidad de manera internacional para que terceros no hagan uso de su nombre sin permiso previo.

Si te interesa saber cómo registrar una marca en México para luego llevarla al ámbito internacional, en este artículo te daremos tips que te facilitarán la vida, consejos útiles, te diremos cómo protegerla, y sobre el final te hablaremos sobre el Protocolo de Madrid, un acuerdo entre países muy interesante.

Tips para trámites de marca en el extranjero

Suele suceder que cuando una compañía toma la decisión de exportar productos/servicios enfoca casi toda la atención en la estrategia comercial a desarrollar, dejando de lado la propiedad intelectual requerida. Esto indefectiblemente desembocará en un grave error, puesto que el titular podría encontrar que la marca a introducir ya está registrada. Cuando eso sucede, la comercialización planeada infringirá derechos de terceros y traerá como consecuencia problemas legales indeseables.

Así, el costo a pagar por no comprender cómo registrar una marca en México y luego internacionalmente será mucho más alto que el de haberlo realizado correctamente. Por este motivo, antes de exportar recomendamos:

Efectuar un análisis exhaustivo sobre los países a los cuales arribará la marca a corto y largo plazo.

Contratar a expertos que se encarguen de hacer una búsqueda de marca en las áreas que opere tu empresa.

Chequear los resultados obtenidos y obedecer las recomendaciones hechas por los especialistas.

Tramitar cuanto antes la marca en los países a exportar y resguardar los números de expediente asignados.

Cooperar en todo momento con los expertos en caso de que pidan pruebas de uso del producto a exportar.

Estar pendiente del trámite

Muchas veces puede pasar que los trámites afuera tarden bastante más que los nacionales, y además van pidiendo distintas cosas que solo expertos en el tema son capaces de resolver rápidamente. Todo este procedimiento puede ser facilitado por abogados o también por empresas que se especialicen en esta clase de cosas, sorteando los obstáculos sin ninguna complicación.

La inversión a realizar puede resultar elevada, si contratamos despachos jurídicos tradicionales que apunta a grandes empresas como clientes.

En cambio, si optamos por empresas que apunten a emprendedores y Start-Ups como es el caso de IdenBiz, que se especializada en Registro de Marca Internacional, podremos acceder a tarifas realmente accesibles.

Consejos

• Comprueba todos y cada uno de los requisitos legales/regulaciones de los países en los que registrarás la marca.

• Asegúrate de que el nombre sea 100% original y no infrinja derechos de propiedad de terceros.

• Registrando la marca en varias regiones tendrás mayor protección y margen de maniobra.

• Contrata a un estudio jurídico o a una empresa que sea experta en esto desde hace varios años, como es el caso de IdenBiz.

• Planificando con la suficiente anticipación no sufrirás ansiedad ante los tiempos extensos que suelen llevar estos procesos, abarcando meses o hasta años.

• Si el país de destino no habla tu mismo idioma, ten documentos de traducción oficial.

¿Qué hacer para proteger la marca en el extranjero?

Antes de impulsar la salida al exterior buscando nuevos clientes, hay que tomar medidas relacionadas a la protección de la marca. Esto aplica a cualquier producto/servicio de la organización, poniendo a resguardo la forma del producto, presentación, dibujos, lo que sea. Puede ser efectuado de 3 maneras: con una marca internacional, comunitaria, o en cada país en el que se quiera entrar.

• Con una marca internacional

Si la idea es la de entrar en varios mercados al mismo tiempo, entonces habrá que pedir una marca internacional. Esta solicitud no es válida en todos los países del mundo, sino en los casi 100 que conforman el Sistema de Madrid. Para aplicar, primero hay que contar con una marca nacional. La internacional deberá contar con el mismo titular, distintivo y productos de la local.

En el caso de que quieras solicitarla, tendrás que pensar bien en que países extranjeros necesitas en concreto proteger tu marca. Porque si bien el trámite a través del Protocolo de Madrid, se puede iniciar en México y seleccionar en el mismo varios países extranjeros. Por cada país extranjero que solicites se incrementan los derechos oficiales a pagar.

Luego a medida que tu proyecto vaya creciendo puedes ir sumando protección en los demás países, para no afrontar grandes costos al inicio.

• Mediante una marca comunitaria

Si no estás interesado en comercializar tu productos o servicios a varios países de Europa, entonces te conviene solicitar una marca comunitaria, la cual te brinda protección con un único registro en todos los países que forman parte de la Unión Europea.

• Directamente en cada país

Puede ocurrir que quieras registrar tu organización en naciones que no conformen la UE o tampoco estén integrados al Sistema de Madrid. Si ese es el caso, entonces no te quedará más remedio que registrar la marca en cada país adaptándote a su legislación, normas y requisitos.

Muchas veces, cuando recién comienzas, realizar el registro de forma individual en cada país extranjero es la opción más conveniente y menos costosa.

Por cuanto iniciar el registro internacional a través del Protocolo de Madrid, sólo resulta más económico cuando decides comenzar con el registro en más de 10 países al mismo tiempo. Ya que los derechos oficiales para abrir el expediente de registro internacional superan los $ 1.000 dólares.

Es por eso que si recién estás comenzando, tu mejor opción es contratar el registro internacional a través de empresas como IdenBiz. Tendrás un único punto de contacto, y ellos se encargan de gestionar el trámite a través de su red de corresponsales extranjeros. Los cuales son abogados especialistas en marcas de cada país extranjero.