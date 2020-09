¿Cómo usar el filtro de anime en Snapchat y otras apps?

Medio Tiempo. La popularidad del anime va creciendo mundialmente, por eso hay quienes anhelan parecerse a su personaje favorito y eso los lleva a hacer cosplay, sin embargo, la tecnología permite que los usuarios puedan ver cómo luciría una persona al estilo de dibujo japonés, por eso salió el nuevo filtro en Snapchat.

Los filtros son comunes en todas las aplicaciones de foto y video, pero pocos resultan ser tan llamativos como este de anime que no se limita a modificar el rostro de las personas, también puede hacerlo con los animales.

El fenómeno se ha visto principalmente en Tiktok, donde aparecen decenas de videos cómicos, no obstante, cabe mencionar que de momento sólo está disponible en Snapchat, pues la mayoría por lo que después se deberá exportar a la plataforma que más se guste.

En Snapchat busca el filtro «Anime Style». Ve a la opción «Desbloquear por 48 horas», para guardarlo. Una vez hecho estos dos sencillos pasos estás listo para grabar los videos con el filtro.

here’s some memes with the #animefilter pic.twitter.com/yzGO1LekK4