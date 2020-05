Comparece Mareclo Ebrard ante Jucopo del Senado virtual

mayo 20, 2020

CDMX/AlMomentoMX. En la que ha sido la reunión más nutrida de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República donde más de treinta legisladores se enlazaron de manera virtual, el canciller Marcelo Ebrard atendió a la invitación de este órgano legislativo para explicar los lineamientos seguidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ante esta crisis por el Covid 19.

Al dar la bienvenida al secretario, el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, dijo que la invitación obedece a que el Senado quiere conocer las acciones tomadas por la SRE y su intervención en el marco de la estrategia del Gobierno Federal frente a la pandemia. Este reto global requiere de respuestas de la misma escala.

El senador reconoció el trabajo en política exterior que ha llevado a cabo Ebrard, y agregó que en esta labor son diversos actores los que interactúan para hacer frente al desafío de acabar con la emergencia sanitaria y que conforman el Consejo de Salubridad General, “por eso ratificamos nuestra disposición a este proceso de deliberación parlamentaria, plural, que se lleva a cabo”.

Agregó que el trabajo de la Red Consular y del Servicio Exterior Mexicano, en estos momentos es de suma importancia, y solicitó al canciller dar a conocer las medidas de protección que se han llevado a cabo, así como un diagnóstico de los mexicanos que radican en los Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Otro punto que abordó Monreal es el de las políticas y estrategias fronterizas entre México y los Estados Unidos, y si estas no afectan el ya aprobado T-MEC en materia de salud, económica y de seguridad.

También cuestionó si la demanda de respiradores e insumos para las instituciones de salud, han sido las adecuadas y cubren las necesidades requeridas.

Por su parte, el secretario Ebrard agradeció a Monreal y reconoció el apoyo de todos los grupos parlamentarios que conforman el Senado.

A través de once puntos, el canciller explicó que la principal tarea de la Secretaría a su cargo, es velar por la seguridad sanitaria de los mexicanos que se encuentran en el extranjero. Al principio no se conocía el alcance de esta pandemia, pero hoy ya existe mayor claridad. El problema de los connacionales en los Estados Unidos, es que la gran mayoría no tiene acceso a los servicios médicos o están en condiciones de vulnerabilidad.

Además se debe ubicar el apoyo que requieren mexicanas y mexicanos en todo el mundo.

A través de la Red de Embajadas y con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, el Servicio Exterior Mexicano logró hasta la fecha, el regreso de más de 12 mil 700 personas de todas partes del mundo. Sin embargo aun faltan mñas de 2 mil 500 mexicanos por regresar, y con problemas como el cierre de espacios aéreos, fronteras o no hay vuelos comerciales.

Resaltó que tan solo en los Estados Unidos, se tienen confirmadas 959 personas que han fallecido por este mal.

Dijo además que con China existe ya desde hace varias semanas, una relación diplomática para la obtención de insumos médicos, a través de una comercializadora.