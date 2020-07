Comparecen en comisiones del Senado aspirantes a Tribunales Laborales

julio 24, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. Los candidatos que conforman la terna, enviada por el Ejecutivo Federal, para dirigir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, comparecieron hoy ante senadores de la República, donde expusieron sus respectivos programas de trabajo, que llevarán a cabo, en caso de que alguno de ellos sea elegido.

Los aspirantes destacaron la necesidad de contar con una institución sólida y eficaz, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de la reforma laboral. Además, que sea imparcial, garantice la paridad, que privilegie el diálogo, la conciliación, combata la corrupción, disminuya los juicios laborales, y asegure la libertad y transparencia sindical, entre otros temas.

El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó que el nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia de este organismo descentralizado, que no haya ocupado un cargo en algún partido político ni sido candidato a algún puesto de elección popular en los tres años anteriores a la designación.

Recordó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá registrar, a nivel nacional, todos los contratos colectivos de trabajo, contratos de ley, reglamentos interiores de las organizaciones sindicales, entre otras funciones.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, destacó que este nombramiento es de gran trascendencia, no sólo por los compromisos establecidos en el T-MEC, sino por la reforma laboral aprobada por el Congreso, donde el Centro jugará un papel fundamental.

Este organismo debe corregir los vicios, presiones y cabildeos que se hacen normalmente en las juntas de conciliación y arbitraje, por parte del sector patronal y de algunas organizaciones obreras, además tiene que ser imparcial, ágil y expedito en la aplicación de la justicia labora, resaltó.

Refirió que actualmente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene acumulados y rezagados más de 500 mil juicios por ineficacia y corrupción, en algunos casos.

Gómez Urrutia pidió a quien sea electo titular a que se comprometa a respetar los derechos de la clase trabajadora y con la justicia laboral. No se comprometan a ocupar un puesto, no es un puesto más para salir del paso, no es un organismo nuevo que sustituye uno viejo, no. Aquí es cambiar la mentalidad, ser imparcial, como debe ser en todos los campos la justicia, atajó.

Al presentar su programa de trabajo, Rafael Chong Flores dijo que el objetivo es que el Centro se constituya en una institución que sea referente internacional en materia laboral, buscando el equilibrio entre los patrones y los trabajadores. La propuesta es contar con una institución eficaz y sólida por el bien de todos los mexicanos, asentó.

Expuso que las prioridades es que esta institución genere certidumbre para apoyar a la competitividad, aporte elementos para mejorar la calidad de vida de la población mexicana y disminuya los juicios laborales.

Indicó que sus tareas inmediatas se deben circunscribir a tres ejes fundamentales que tiene el Centro: la conciliación, registros de sindicatos, tanto de trabajadores, como de patrones, y los contratos colectivos.

En su oportunidad, Alfredo Domínguez Marrufo aseguró que de ser elegido, desempeñaría su labor con absoluta autonomía, independencia e imparcialidad, ofreciendo “piso parejo” a todas las partes, además privilegiará el diálogo y la conciliación en todo momento y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos individuales y colectivos.

Precisó que se debe echar mano de todos los recursos técnicos disponibles para que la información de los sindicatos sea cada vez más transparente y accesible. Asimismo, destacó que será fundamental velar porque el principio de proporcionalidad de género en las dirigencias sindicales no solo se incluya en los estatutos, sino que se cumpla en la práctica.

Debemos lograr que la democracia llegue al mundo laboral y que los trabajadores puedan ejercer su voto de forma personal, libre, directa y secreta para elegir a sus dirigentes, aprobar sus contratos colectivos y rescatar la negociación colectiva como el instrumento más eficaz de concertación social y productiva, concluyó.

En su participación, María Estela Ríos González dijo que la conformación del Centro, su estructura, integración y objetivos requiere trabajo en equipo, creatividad e innovación, así como austeridad. Detalló que necesita la implementación de un método de trabajo que abata las prácticas corruptas, por lo que de ser elegida aplicará los mecanismos y procesos que detecten las malas prácticas en las organizaciones sindicales.

Agregó que la administración del organismo se sustentará en los principios y valores de garantía al respeto de los derechos laborales. Aseveró que cree firmemente que la conciliación, como medio alternativo de solución de conflictos, puede ofrecer condiciones de entendimiento y respeto a los legítimos intereses de las partes involucradas que contribuyan a construir acuerdos armónicos.

Señaló que, de ser electa, garantizará la construcción de un andamiaje que fortalezca la institucionalidad. También, aseguró que logrará que las y los conciliadores a su mando actúen bajo los principios de imparcialidad, equidad honestidad y buena fe. En la administración del Centro no cabe la deshonestidad, sentenció.

En las rondas de participaciones de los senadores, José Narro Céspedes, de Morena, señaló que este tema será “muy vigilado” por los organismos internacionales, sobre todo, por el sector laboral en Estados Unidos, quienes tienen un peso relevante dentro del gobierno. Por eso, consideró, el papel de este Centro es fundamental y deberá revisar los asuntos de paridad, derechos humanos, trabajo infantil, libertad sindical, entre otros.

Su compañero de bancada, Martí Batres Guadarrama dijo que el espacio a ocupar dentro del órgano será de enorme responsabilidad en la búsqueda de la democracia sindical “que tanto falta en el país”. Comentó que hoy se vive “en el mundo de simulación, donde predominan los contratos de protección que perjudican por igual a patrones y trabajadores que carecen de una representación efectiva”.

Por Acción Nacional, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón destacó la necesidad de superar los vicios que existen actualmente en el sistema de justicia laboral, pues representan un verdadero obstáculo para la conciliación y resolución de los conflictos laborales.

Del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Carlos Humberto Aceves del Olmo manifestó que tener como plazo el mes de octubre para que arranque esta nueva institución “es muy atrevido”, ya que la actividad obrero-patronal podría no tener los elementos de capacitación, humanos o de infraestructura para manejarlo. “Es necesario darle certidumbre a quienes trabajan en las juntas federales y locales para que se pueda aterrizar adecuadamente”, sugirió.

La senadora del PT, Nancy De la Sierra Arámburo dijo que es necesario que este órgano logre que por lo menos el 50 por ciento de los asuntos individuales y colectivos de naturaleza económica se resuelvan a través de la conciliación. “Su objetivo es lograr que un porcentaje significativo de controversias sean efectivamente resueltas por este medio”.

La senadora Patricia Mercado, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, indicó que las responsabilidades del Centro son enormes, pues debe atender el tema de la conciliación; el registro de contratos colectivos y sindicatos; y establecer un sistema profesional de carrera.

En su participación, el senador Raúl Bolaños-Cacho, de la fracción parlamentaria del PVEM, señaló que la Ley establece que es un requisito esencial para dirigir el Centro, no haber tenido un cargo político en los tres años anteriores, debido a esto, el legislador cuestionó Rafael Chong Flores si tiene alguna relación con el partido de Morena.