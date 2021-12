Comparó Javier Sicilia a AMLO con Hitler

diciembre 16, 2021

Ciudad de México. El escritor y activista Javier Sicilia, comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador, con Adolf Hitler, en un artículo de su autoría.

Sicilia criticó el Tercer Informe de Gobierno de López Obrador, en el que regresó al Zócalo de la Ciudad de México después de no poder hacer eventos masivos por la pandemia.

“Guardando sus debidas proporciones, lo que vimos durante el tercer informe de gobierno de AMLO es una lógica semejante a la de Hitler”, escribió en su columna.

Por su parte, López Obrador lamentó la comparación y señaló que lo publicado por Javier Sicilia muestran la molestia hacia su gobierno.

“De plano Sicilia dice que soy Hitler, pero los entiendo. Se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales”, dijo el presidente en conferencia.

Hitler, es reconocido por haber sido un político, militar y dictador austríaco nacionalizado alemán. Además, fue el principal artífice del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.