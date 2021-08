Comparte IVEC el trabajo de artistas escénicos en la serie “Hablemos de Música”

agosto 14, 2021

Xalapa. El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Teatro del Estado “Gral. Ignacio de la Llave”, estrena la serie “Hablemos de Música”, ciclo de charlas virtuales que durante el segundo semestre del año compartirá la labor artística de creadoras y creadores de la música a través de la página de Facebook @TeatroDelEstado.

El programa comienza el miércoles 18 de agosto con la presentación del maestro pianista Moisés Barradas. Originario de la ciudad de Xalapa, Veracruz, comenzó sus estudios a los quince años; más adelante egresó de la licenciatura en Piano Clásico del prestigioso conservatorio internacional Manhattan School of Music en 2016, mismo en el que fue galardonado con el President’s Award. Ha colaborado como intérprete y solista en varios conciertos de música de cámara, presentándose en recintos nacionales e internacionales, tales como el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, el Teatro del Estado “Gral. Ignacio de la Llave” del IVEC, el Museo de Antropología de Xalapa y el Centro Cultural Tlaqná, así como en The Julliard School, The DiMenna Center for Classical Music y The Steinway Hall.

El 25 de agosto Edgar Dorantes comparte sus experiencias en la música. Pianista, compositor y educador oriundo de Córdoba, Veracruz. Ha trabajado en México, E.U., Francia, Canadá, Alemania, Holanda, Bélgica y Tahití, tocando jazz con artistas como Joe Lovano, Paquito D’Rivera, Roby Lakatos, Francisco Mela, entre otros. Fue director de orquestas de jazz en Estados Unidos y varias ciudades de México, director invitado de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y la Latin Big Band de Berklee School of Music. Ha ganado diversos concursos y reconocimientos nacionales e internacionales y fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA 2015-2018. En sus composiciones se incluyen obras para piano, ensambles de cámara, orquestas de cuerdas, orquestas sinfónicas y big bands; sus discos Remembranzas, Espontáne o y Encuentros son ya un referente del jazz en México.

Sigue las dos primeras charlas de la serie “Hablemos de Música” los próximos miércoles 18 y 25 de agosto, a las 17:00 horas, a través de la cuenta de Facebook @TeatroDelEstado. Consulta la programación cultural que el IVEC ha preparado este mes en la página www.ivec.gob.mx, así como en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube: @IVECoficial, y Twitter: @IVEC_Oficial.