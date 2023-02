Completa las misiones del evento especial “Los Más Buscados” en Fortnite y obtén recompensas gratis

febrero 14, 2023

Con una nueva actualización, Fortnite trajo un nuevo evento que estará otorgando recompensas completamente gratuitas a los jugadores.

El evento se hace llamar “Los Mas Buscados” y contiene una serie de misiones que al momento de completarlas, estarán otorgan puntos para desbloquear accesorios que se podrán ocupar al momento de entrar a una partida.

Las misiones se dividen por etapas, siendo las siguientes:

Misiones de Información y Reconocimiento

Misiones A lo Grande

Misiones con Discreción

Misiones Abriendo la Bóveda

Misiones Huida Implacable

Cabe mencionar que el evento “Los Más Buscados”, y con ello las misiones, estará disponible hasta el próximo 28 de febrero, por lo que si las misiones no se resuelven a tiempo, es probable que no se tenga oportunidad de reclamarlos después.

Misiones de Información y Reconocimiento:

Completa misiones de Información y reconocimiento (7)

Aumenta tu mala reputación (4)

Compra armas en las máquinas expendedoras de armas exóticas de As o en las del arsenal de As (10)

Recoge una tarjeta de acceso que haya soltado un jefe de los Sangre Fría derrotado (1)

Visita ubicaciones con nombre en las que haya una cámara de los Sangre Fría (3)

Reúne barras de oro (2,000)

Gasta barras de oro en armas o servicios en partidas distintas (5)

Abre cajas fuertes o cajas registradoras (4)

Inflige daño a oponentes con armas exóticas y armas que vuelven desde la recámara (1,000)

Recoge un fusil de tirador pesado o un fusil de tirador explosivo

Las misiones de las siguientes etapas se irán desbloqueando con el paso de los días, es recomendable no ir acumulando las misiones, para que no se te haga frustante el estar jugando y así puedas disfrutar más al conseguir la victoria campal. Hay que añadir que al completar las 5 etapas de las misiones, se otorgará a los jugadores una mochila como accesorio.

Para sorpresa de muchos, con la actualización y con motivo del evento “Los más buscados de Fortnite”, están de regreso las siguientes armas:

Cañón de mano

Dos pistolas

Rifle de francotirador pesado

Pistolas de piedra de salto

Pistola con silenciador

Rifle de francotirador explosivo