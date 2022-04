Complicada preparación de Bonilla para Mundial de Gran Fondo

abril 1, 2022

Fernando Hernández/Veracruz. El primer objetivo se cumplió para Alejandro Said Bonilla Narváez, que aunque no tienen como especialidad el ciclismo, logró su boleto al Mundial de Gran Fondo, pero viene lo más difícil, tener el respaldo físico, técnico y económico para hacer un buen papel en Trento, Italia.

«La verdad es poco el tiempo que estuve preparándome para la carrera, porque llevo, más o menos tres meses de transición de que venía yo de hacer duatlón, y volverme ciclista ha sido un poco complicado.

«Supe de la competencia (en Veracruz) y entonces pensé intentar hacerlo lo mejor posible, logramos el resultado y se cumple el objetivo que era calificar, entramos ahorita entre los primeros siete competidores y solamente otorgaron ocho plazas», explicó el peroteño.

En el Gran Fondo se recorrieron 144 kilómetros del puerto jarocho a Xalapa. «Ésa es la distancia que será en el Campeonato del amundo y con un desnivel más o menos de cuatro mil metros. Acá en Veracruz, fueron mil 800, entonces el Mundial va a ser más difícil la ruta», apuntó.

Pero Bonilla Narváez consideró que el entrenar en Perote le da una ventaja en su preparación.

«Siempre he dicho que es un plus vivir acá, porque estamos a dos mil 400 metros de altura y para los deportes de resistencia entrenar a esta altitud es muchísimo mejor para general mas glóbulos rojos. Así tenemos un plus para prepararnos bien y tomar de la mejor manera el mundial.

«Son más o menos cinco meses de preparación que tenemos, ahorita no tengo en sí entrenador, apenas tiene poco que me uní a un equipo de la Ciudad de México Fusión Factory Team, son los que me están apoyando», explicó el pedalista.

«Alex» se reunirá lo antes posible con sus coequiperos para ver la programación de los entrenamientos y las necesidades que se requieran.

«Gastos para la preparación, lo ideal sería tratar de cambiar de bici, porque realmente las bicis contra las que compito son unos aviones, son bicicletas de arriba de 250 mil pesos y yo tengo una bici buena pero no tan buena como para ir a competir a Europa», acotó.

Para para buscar apoyos gubernamentales y privados deberá llegar primero la carta de invitación de la Unión Ciclista Internacional y a partir de ahí ponerse a trabajar.

«Aunque es una decepción que durante los años que llevo como atleta, ya he tenido dos medallas de campeonatos del mundo en duatlón, y nunca he recibido un peso por parte del Instituto del Deporte, es difícil la situación.

«Siempre lo he manejado más por parte de la iniciativa privada, pero por la pandemia no tengo ahorita patrocinadores, entonces es una parte que ahorita voy a empezar a trabajar, también me voy a acercar al municipio y ver va a ser mi respaldo aún no tengo nada seguro», sentenció.