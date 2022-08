Comprometido ISSSTE a reforzar difusión y sensibilización de la lactancia materna

agosto 3, 2022

Redacción/El Demócrata. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está comprometido en reforzar los programas de difusión y sensibilización, así como crear entornos amigables en pro de la lactancia materna, por lo que este año se suman 36 lactarios a los 180 existentes en centros de trabajo del país; es decir, aumentarán 20 por ciento, informó el director normativo de Supervisión y Calidad, Israel Acosta Ibarra.

En el auditorio de oficinas centrales de Buenavista inició la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna del instituto. Aquí, el servidor público destacó que, por instrucciones del director general, Pedro Zenteno Santaella, se implementan estrategias en cada área del organismo para fortalecer acciones que beneficien la salud de la derechohabiencia, sobre todo, en este proceso de transformación del organismo.

Recordó que la leche materna disminuye el riesgo de infecciones en niñas y/o niños, evita enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, diarrea, neumonía, COVID-19, así como problemas de desnutrición. Además, ayuda a las madres a recuperarse más rápido, a que su cuerpo regrese a su estado fisiológico previo al embarazo y, sobre todo, establece un nexo de unión con su bebé.

“La lactancia es gratuita, no nos cuesta nada y también es benévola. No hay nada que la sustituya, ninguna fórmula láctea creada o inventada por el hombre que nos dé los beneficios que la leche materna. Invitamos a toda la derechohabiencia a difundir esta información, que no se pierda porque depende mucho de nosotros impulsar estas acciones», recordó.

Acosta Ibarra señaló que México se suma a los más de 170 países que celebran esta semana, con el objetivo de fomentar estrategias que permitan a la población crecer de manera saludable.

La subdirectora de Atención al Derechohabiente y coordinadora de este evento, Laura Muy Roldán, informó que estos siete días están dedicados a fortalecer la capacidad de las personas encargadas de promover, proteger y apoyar la lactancia materna. “Nosotros como área de gobierno, como sector Salud, es nuestro compromiso difundir a toda la población esta información, principalmente a quienes tienen contacto con mujeres que están en edad reproductiva”.

La pandemia dejó como rezago la disminución de esta práctica, ya que las mamás tenían miedo de contagiar a sus bebés por amamantarlos; esta información es falsa. Entonces tenemos un reto mayor de llevar acciones de política pública enfocadas en que las y los lactantes reciban leche del seno materno, agregó.

Añadió que el ISSSTE, a través de la Dirección Normativa de Salud, informa en unidades médicas sobre los beneficios de la lactancia materna. De igual manera, apoya a las mamás que salen a amamantar y facilita espacios en centros de trabajo para esta actividad.

La lista de los lactarios del ISSSTE en el país, está disponible en: https://bit.ly/3oU7WVv

Muy Roldán agregó que el instituto sensibiliza a las y los servidores públicos en que la lactancia materna es normal y algo muy natural.

En esta semana, el ISSSTE imparte de manera virtual las conferencias: “La importancia de la lactancia materna para el apego” (2 de agosto), “La importancia de la lactancia materna y técnicas para lograr una lactancia exitosa” (3 de agosto), y “Lactancia para mujeres con discapacidad” (5 de agosto).

Como parte de los eventos a favor de la lactancia materna, hoy se lleva a cabo la Feria de Salud “Ecos para el Bienestar” en la explanada de las oficinas centrales del instituto, donde la derechohabiencia recibe orientación de salud bucal, reproductiva, detección de VIH y hepatitis C, planificación familiar, vacunación, somatometría, entre otros.

En la inauguración del evento se contó con la presencia de la representante de la Secretaría de Salud, Norma Angélica San José Rodríguez; la coordinadora del programa Ecos para el Bienestar del ISSSTE, Judith García de Alba Verduzco; la directora general de Programas de Asuntos de la Mujer, de la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Adela Muñoz Guadarrama; así como la líder de la Liga de la Leche Internacional, Mónica Laura Flores González.