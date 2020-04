Comunicarse desde la oposición

abril 28, 2020

Ayer el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció la importancia de la comunicación, señalando que presenciales o virtuales, las mañaneras van, ya que él debe informar a la gente, para contrarrestar las noticias falsas y el alarmismo; ahora bien, su relación con los medios de comunicación y el mensaje son cosas aparte, pero la comunicación es importante para él, estar vigente, dar a conocer sus prioridades gubernamentales, sus acciones, etc.

Más o menos lo mismo que los gobiernos anteriores, para los que la comunicación también fue importante, pero hablemos del Gobierno Estatal de Veracruz, en donde hemos tenido grandes comunicadores al frente de la Coordinación o Dirección de Comunicación Social, personajes de la talla de don Arturo Reyes Isidoro, de don Manuel Rosete o del maravilloso Raúl Peimbert mas recientemente; en los periodos de Fidel Herrera y Javier Duarte fue justo cuando el área empezó a mutar, no hablaremos de ellos particularmente.

Con la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares todo cambió, el coordinador de Comunicación Social, Elías Assad fue quien puso de moda enviar comunicados y mensajes por WhatsApp a un grupo de comunicadores, que poco a poco fue reduciendo; fuera de eso el saludo en alguna ocasión, alguna platiquita banal y fue todo el contacto que Assad Danini se permitió, no hubo mas.

Desde entonces enlaces, coordinadores y hasta los actores políticos de todos los partidos, han tomado el WhatsApp como herramienta y suelen enviar sus comunicados, fotografías y post de redes sociales, algunos con cierto éxito, debo admitirlo y otros francamente de un modo muy patético, sin embargo los que verdaderamente me desconciertan son los priistas, ignoro quien estará al frente de la comunicación de Marlon Ramírez y su grey, pero es que sin un contacto previo, sin una relación y sin ton ni son, hacen llegar material, que quien sabe quien abrirá.

El Partido Revolucionario Institucional, antaño poderoso partido al poder, hoy sin presupuesto y desde la oposición, está trabajando en automático y sin ganas, supongo que deben de sobrevivir de donaciones y mecenazgos, pues bien ¡Señores!, sepan que nadie dona nada, a personas que no conoce, es decir es muy difícil que sin un convenio, alguien les publique algo, sin tener ni la más remota idea de quien está del otro lado del celular mandando videos, audios y documentos varias veces al día.

El PRI nunca fue oposición y trabajar así es muy complicado para ellos, pero cuando no hay dinerito debe haber chamita, así que si tienen a alguien en el área de prensa, pues que mueva las manos no solo enviando material, sino haciendo relaciones públicas; es justo ahora cuando más deberían estar, más deberían comunicarse, más deberían acercarse, de pronto y con esos moditos me da por pensar, que el personaje al otro lado de los mensajes del PRI, prefiere permanecer oculto, ya que capaz es algún impresentable.

Cosas de la vida y menudencias

Justo ayer por la mañana el gobernador Cuitláhuac García, anunció a través de su twitter, que de domingo a lunes, se habría registrado un día más sin homicidios en la geografía veracruzana y ayer mismo pero un par de horas más tarde, la realidad nos sacó del ensueño, debido al secuestro de un joven en la carretera Banderilla-Misantla a la altura de Coacoatziltla, lo lamentable es que en el hecho perdió la vida un familiar del plagiado, quien habría intentado evitar el levantón; tiempo después el joven fue rescatado por las autoridades, sin embargo la situación de violencia en que vivimos sigue, pese a los esfuerzos y la pandemia, ¡Que horror!.

El choapense Esteban Ramírez Zepeta, ha interrumpido su campaña rumbo a la dirigencia estatal del Morena debido a la pandemia, de momento se ha concentrado en el apoyo a la población vulnerable, mediante la entrega de víveres que ha gestionado mediante donaciones y vaquitas entre amigos; hay que adaptarse al momento y a la situación tan grave que vivimos en el mundo.

Así las cosas por hoy queridos míos, nos leemos mañana.

