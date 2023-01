Comunidad LGBT exige justicia tras asesinato de mujer trans en Veracruz

enero 18, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- Una mujer trans fue encontrada brutalmente golpeada e inconsciente en la calle Abasolo de la ciudad de Veracruz, durante las primeras horas de este miércoles 18 de enero. Sin embargo, falleció luego de ser trasladada al Hospital de Alta Especialidad.

La mujer fue hallada aún con vida entre los puestos comerciales, alrededor de las 7 de la mañana, aunque se desconoce la hora en que ocurrió el ataque.

Personas y comerciantes que pasaban por el lugar y que abrían los negocios encontraron a la víctima, en la calle Abasolo entre Díaz Mirón y González Pagés, en la zona de Veracruz.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y constataron que la mujer trans aún contaba con signos vitales, pero estaba inconsciente, por lo que la trasladaron al Hospital. Sin embargo, debido al delicado estado de salud en que se encontraba, falleció a los pocos minutos de arribar al hospital. Debido a la saña de la golpiza, el ataque podría tratarse de un crimen de odio contra una persona de la comunidad LGBTTTIQ.

El Presidente de la comunidad LGBTIQ “Jarochos”, Guillermo Izacur, destacó que los crímenes de odio han ido al alza.

Dijo que presuntamente se trataba de una trabajadora sexual de nombre Denis, aunque es información que no se ha confirmado, hasta el momento nadie ha reclamado el cuerpo de la víctima.

“Nosotros condenamos y exigimos, estamos muy molestos, pues cada día estamos peor, no avanzamos, estamos peor […] más o menos en el estado […] ahorita hay muchas especulaciones que fue la misma comunidad, pero no, no pudimos hacer eso, ya es mucha saña lo que pasó ahí, se pueden pelear entre ellas, se pueden pelear por lugares, por plaza, pero a ese grado de matar por saña, no”.

El Presidente de la comunidad LGBTIQ “Jarochos”, Guillermo Izacur, agregó que durante 2022 se registraron alrededor de 10 crímenes de odio.