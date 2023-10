Con cambio de términos, AMLO “acata” disposición del INE

octubre 5, 2023

Mantiene su posdata en la mañanera, ahora con su voz de fondo

Transmite nuevo mensaje a “los reaccionarios”

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenara baja la posdata dirigida a los opositores a su administración – que él llama ‘conservadores’- del mensaje transmitido previo a la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ordenó desde hoy transmitir un nuevo mensaje, ahora con su voz.

En el salón Tesoreria de Palacio Nacional, el equipo de comunicación transmitió la nueva posdata dirigida a los “reaccionarios” en la que se advierte que ese programa no es apto para “conservadores”.

«El mejor presidente de México. Benito Juárez decía que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasicismo, el racismo y la discriminación te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa como este diálogo circulares para atrevidos, para rebeles, no para conservadores», se pudo leer y escuchar en el mensaje que cuenta con la voz del propio Jefe del Poder Ejecutivo Federal.