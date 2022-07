Con clínicas conjuntas atiende IMSS padecimientos oncológicos complejos y difíciles de tratar

julio 16, 2022

• Se garantiza el mayor expertis y lluvia de ideas con base en conocimiento y experiencia que pueden direccionar la mejor oportunidad para un paciente: doctor Rafael Medrano Guzmán.

A través del trabajo denominado clínicas conjuntas, donde participan especialistas expertos en imagenología, radioterapia, oncología médica, endoscopía, psicología, laboratorio, medicina nuclear y psiquiatría, el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende padecimientos oncológicos complejos y difíciles de tratar.

En las clínicas conjuntas es fundamental la opinión de todos los especialistas, lo que “garantiza mayor expertis y lluvia de ideas con base en conocimiento y experiencia que pueden direccionar la mejor oportunidad para un paciente”, explicó el doctor Rafael Medrano Guzmán, director de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

Señaló que anualmente en el Hospital de Oncología se diagnostican entre 350 y 400 casos de cáncer de páncreas, “la mayoría son avanzados hasta en un 80 por ciento y tienen que entrar a tratamientos sistémicos tratando de llegar a lo que se llama conversión para que un paciente pueda ser operado, la cirugía es fundamental en los pacientes con cáncer de páncreas”.

Medrano Guzmán indicó que esta UMAE es la que realiza más cirugías por páncreas y cáncer en todo el país, “y probablemente en varios de Latinoamérica”.

Una de las pacientes tratadas con este padecimiento es Rita “N”, quien tras dos años de difícil batalla, y gracias al trabajo de las clínicas conjuntas mejoró su calidad de vida.

“Cuando vimos a Rita, ella muy entusiasta, que eso es muy importante, la actitud, se trató con manejo sistémico, con quimioterapia, tratando de que el tumor disminuyera”, expuso el director del Hospital de Oncología.

Refirió que en una primera etapa no se logró y se volvió a incluir un tratamiento sistémico con una nueva posibilidad, “aquí es muy importante el equipo multidisciplinario y en esa segunda etapa de tratamiento sistémico se logró que ella pudiera tener condiciones para llevarse cirugía y explorarla”.

El doctor Rafael Medrano Guzmán relató que debido a la complejidad del cáncer pancreático que tuvo Rita, su oportunidad de vida era nula y fue catalogada como “paciente fuera de tratamiento oncológico”, sin embargo, rendirse nunca fue opción y se sometió a 11 sesiones de quimioterapia.

El especialista del IMSS refirió que posterior a las quimioterapias, se le realizó a Rita una cirugía extensa a cargo del servicio de tumores de tubo digestivo y sarcomas, quienes le practicaron una pancreatoduodenectomía, que consiste en quitar la cabeza del páncreas, parte de la vía biliar, la vesícula, parte del estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno.

Con esta cirugía, la vida de Rita cambió drásticamente y sabia que no iba a volver a ser la misma, por dentro estaba incompleta. “El cáncer estaba en fase avanzada y muy agresivo, pero dije: esto no va a poder conmigo, estoy en el mejor lugar, con los mejores médicos y sé que ellos y yo vamos a salir adelante”.

Rita comentó que este difícil episodio en su vida marcó un antes y un después, dejó de ser aprehensiva y “cargar problemas” que no le correspondían, poniendo especial atención en ella y en su familia, quienes fueron su mayor motor para salir adelante y superar la enfermedad.

“Tengo una familia a la que amo profundamente y tengo un hijo al que le estoy demostrando que la vida no es fácil, que se van a presentar muchas cosas, que es solamente una piedrita en el camino y que viene lo mejor”, apuntó.

La paciente señaló que el servicio de cuidados paliativos de la UMAE Hospital de Oncología también la acompañó durante su estancia post operatoria, siempre tuvieron palabras de aliento para animarla y salir adelante.

“Es momento de cuidarme, quererme, me liberé de muchas cosas, me siento más ligera, mucho mejor y soy más jovial, más contenta, más agradecida con la vida y con quienes me han ayudado a afrontar esta situación”, concluyó.