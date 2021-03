Con ejemplos, reitera López Obrador que no está en contra de la lucha Feminista

marzo 8, 2021

Carlos Guzmán/CDMX.- Indicando que hoy no es un día para celebrar sino para recordar y tomar acción la importancia de la lucha de las mujeres, este lunes en presidente de México, Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia por el Día Internacional de la Mujer.

Pidiéndole a los canales del Estado transmitir a mediodía un foro que organizará la Secretaría de Gobernación, Obrador reiteró su compromiso con los derechos de la mujer y su compromiso con ellas.

Asimismo reiteró que más de la mitad de su gabinete está conformado por féminas al tiempo de reiterar su crítica a quienes protestaron por la valla de 3 metros en inmediaciones de Palacio Nacional

“Nosotros queremos y amamos la vida y la paz pero no usar bombas, martillos, no incendiar, porque eso es lo que quisieran los conservadores, antes ni gavia esas protestas, solo hasta que inicio nuestro gobierno, es que ya rompimos el pacto… pero el que había con la oligarquía, de no cobrarles impuestos a las grandes empresas y eso los tiene muy molestos, antes sólo pagaba impuestos el campesino y a los grandes se les devolvían los impuestos, esto sumado al control que tienen aún de los medios de comunicación… imagínense cuanto recibían los duelos de los medios por callarse, como 15 mil millones por año, eso se terminó”. Expuso.

Abundó que ellos eran quienes tenían otros negocios y se beneficiaban hasta de las privatizaciones, “estaban metidos en todo y ahora no es así, ya no puede robar, entonces están molestos y se vuelven ambientalistas o feministas, ahora hasta acusan y manipulan el movimiento feminista que es un movimiento y justo, entonces lo quieren coptar y ni se acordaban de la mujer que violaron en la sierra de Zongolica o las muertas de Juárez y no hubo ningún reportaje en medios tradicionales”

Dejó en claro que su gobierno está a favor de que garanticen loa derechos de la mujer en México, si estamos en contra de las injusticias hacia la mujer de México. Manifestó.