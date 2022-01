Con estudio de mínima residual, IMSS identifica riesgo de recaída en niños con cáncer

enero 20, 2022

Redacción/El Demócrata. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza estudios de mínima residual a pacientes pediátricos oncológicos con leucemia, ya que permite anticipar si un menor en tratamiento tiene riesgo de sufrir una recaída y cambiar el esquema de quimioterapia o intensificar su aplicación, así como derivar oportunamente a un menor que es candidato a trasplante de médula ósea.

Durante la septuagésima primera reunión entre autoridades del IMSS con madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos, el coordinador de Atención Oncológica, doctor Enrique López Aguilar, destacó que utilizar este tipo de estudios permite que los especialistas tengan mejores elementos para aplicar los tratamientos y esto trae como resultado que las remisiones del cáncer sean más largas y una mejor tasa de supervivencia.

Destacó que con el apoyo de las autoridades del Instituto se ha logrado homologar que los Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) de todo país, envíen sus muestras al Laboratorio de Investigación en Oncología del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, el cual está certificado y garantiza a madres y padres estudios de calidad.

López Aguilar agregó que se estableció que el estudio de mínima residual (EMR) se lleve a cabo al finalizar un tratamiento o al año de haberlo comenzado, para conocer si hubo remisión completa del cáncer, y antes y después de un trasplante de médula ósea.

Por su parte, la doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI, destacó que en esta UMAE se han recibido 15 muestras para inmunofenotipo y EMR de los ONCOCREAN de Orizaba, Coatzacoalcos, San Luis Potosí, Cuernavaca, Villahermosa, Mérida, Cancún y Aguascalientes, “los resultados pasan por un control de calidad muy estricto, que hace que los resultados sean totalmente confiables”.

En la sesión virtual, la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, destacó que la semana pasada acudió a Baja California Sur, donde constató que hay áreas de oportunidad que se atenderán para mejorar la atención de pacientes oncológicos.

Detalló que este viernes realizará una visita a Aguascalientes y se revisa cada entidad para constatar la operación de procesos, Banco de Sangre y atención médica de niñas y niños con cáncer. Además, se llevó a cabo una reunión con el equipo de trabajo del doctor Enrique López para hacer más ágil y eficiente en el diagnóstico y atención.

Por su parte, el jefe de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud, Isaac Mejía Montes de Oca, indicó que en la última semana se integraron 97 personas en la Aplicación de Pacientes Oncológicos (APO) que llega a siete mil 482 registros, 40 por ciento pediátricos y 60 adultos, que reciben atención en 15 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 42 de hospitales de segundo nivel.

A su vez, el doctor Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General del CMN La Raza, indicó que se continúa con la capacitación del personal de enfermería de esta UMAE en el manejo de accesos vasculares, ya son 76 enfermeras y enfermeros capacitados y está en proceso la validación para realizar un curso a partir del 8 de febrero, a fin de sumar a cien más.

Como parte de la 71° reunión se revisaron dos casos específicos de pacientes pediátricos en Yucatán y Veracruz, que fueron resueltos de manera satisfactoria. En la sesión de trabajo se acordó revisar el tema de donación de sangre y plaquetas, así como el traslado de donantes del Hospital General Regional No. 2, El Marques, Querétaro.

Asistieron por parte del doctor Carlos Quezada Sánchez, jefe de Oficina de Control; la doctora Beatriz Maldonado Almaraz, coordinadora de UMAE, Marcela Velázquez Bolio, coordinadora de Operación con la Sociedad Civil y Organismos Autónomos; maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, coordinadora Técnica de Enfermería; Jorge de Anda García, titular de la Coordinación de Control de Abasto; Karina del Rocío Sarmiento Castellanos, coordinadora Técnica de Planeación del Abasto; José Luis Velasco Ruiz, titular de la División de Supervisión y Control de Abasto; Arturo Ramos Ballado, coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Seguridad Social.

Además, estuvieron presentes autoridades de las Oficinas de Representación del IMSS en Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz; del Hospital General Regional No. 20 de Tijuana, Baja California, Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 de San Luis Potosí, HGZ No. 3 de Aguascalientes, y de los Hospitales de Especialidades de Yucatán y de Puebla.

Por parte de las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos estuvieron las señoras Dulce, María, Adriana, Alma, Ana, Anabelle, Araceli, Deysi, Hilda, Kate, Lidia, Lilia, María Brenda, María Elena, Marisela, Marlen, Perla, Rebeca, Rocío, Sonia, Vianey, Yeni y Yolanda; y los señores Mario, Elías, Mariano, Nicolás y Rafael.