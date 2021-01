Con fallas otra vez, examen a aspirantes a consejos municipales del OPLE

enero 30, 2021

Regina Montes/Xalapa. La plataforma de la Universidad Veracruzana por la que se aplicaron los exámenes de conocimientos a los aspirantes a integrar los 212 consejos municipales electorales, volvió a presentar fallas según algunos de los usuarios.A las 10:30 iniciaría esa evaluación para la que se les dio un máximo de 45 minutos y que en esta ocasión presentarían los 13 mil aspirantes.

«Estaba empezando y a la cuarta pregunta se quedó congelado, volví a actualizar y me cerró el bloque, o sea de entrada siete preguntas ni siquiera me dio la oportunidad de verlas, porque el tiempo se agotó»; «Una queja, estaba elaborando mi examen aun con más de 15 minutos de tiempo restante y literal me dio por finalizado.

Intenté reingresar y me indica sesión iniciada. Marco al número de atención y no responden. Me podrían ayudar de favor», fueron algunas de las quejas de los usuarios en las redes sociales oficiales de la UV y el OPLE.

Sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial del órgano electoral ni de la Universidad sobre esas inconformidades.

El consejero del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, dijo que es la primera vez que se tiene un número tan elevado de aspirantes a los consejos pues en 2017 tuvieron 5 mil 600 candidatos para la integración de estos órganos locales, que significa que este año se registró un aumento de 7 mil aspirantes por lo que negó que en este momento exista un riesgo de no poder conformarlos.

En el caso de la integración de los 30 consejos distritales, indicó que cuentan con un número importante de participación ciudadana, por lo que no tendrán problemas para nombrar a los 240 funcionarios propietarios y 240 suplentes.

El examen de conocimientos a los aspirantes a conformar los consejos municipales fue reprogramado para este 30 de enero, luego de que el fin de semana pasado fuera suspendido por las fallas técnicas presentadas.